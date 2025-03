«Waltz into Space»: Wien Tourismus und Esa bringen «Donauwalzer» ins Weltall

Die Mission will Ende Mai das Versäumnis korrigieren, dass die inoffizielle Hymne des Weltalls nicht schon mit der Voyager Golden Record in den Weltraum geschickt wurde

Zum 200. Geburtstag von Johann Strauss Sohn schicken der Wien Tourismus und die Europäische Weltrambehörde (Esa), unterstützt von den Wiener Symphonikern, den Donauwalzer auf eine Odyssee ins Weltall. Die Mission «Waltz into Space» will damit das Versäumnis von 1977 korrigieren, als die inoffizielle Hymne des Weltalls nicht mit der Voyager Golden Record in den Weltraum geschickt wurde.

Konzert im Mak am 31. Mai

Am 31. Mai findet um 20.30 Uhr ein interstellares Konzert der Wiener Symphoniker im Museum für angewandte Kunst (Mak) statt. Unter der Leitung von Chefdirigent Petr Popelka spielt das Orchester ausgewählte Werke mit galaktischem Bezug. Höhepunkt des Konzerts wird um 21.30 Uhr der Donauwalzer von Johann Strauss Sohn sein, der in Echtzeit an die Deep Space Antenna (DSA) 2 der Esa in Cebreros in Spanien übertragen wird.

Von dort aus reist der Walzer als elektromagnetische Welle mit Lichtgeschwindigkeit ins Universum, in Richtung Voyager 1.

