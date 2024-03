SWISSto12 expandiert weiter mit zusätzlicher Produktionsfläche und vergrössert das Team mit führenden Satcom-Ingenieuren

Über SWISSto12

SWISSto12 ist ein führender Hersteller von fortschrittlichen RF-Satellitenprodukten, Nutzlasten und Systemen, darunter der HummingSat: ein kleiner, aber leistungsfähiger geostationärer Telekommunikationssatellit, der in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) im Rahmen ihres Public-Private-Partnership-Programms entwickelt wurde. Die RF-Produkte des Unternehmens profitieren von einzigartigen und patentierten 3D-Drucktechnologien und den damit verbundenen RF-Produktdesigns, die leichte, kompakte, hochleistungsfähige und wettbewerbsfähige RF-Funktionen bieten. Neben seinem Raumfahrtportfolio ist das Unternehmen auch in den Bereichen Telekommunikation und Überwachungsanwendungen für die Luftfahrtindustrie tätig. SWISSto12 hat sich sowohl in Europa als auch in den USA erfolgreich kommerziell entwickelt und gehört zu den am schnellsten wachsenden Luft- und Raumfahrtunternehmen in Europa. SWISSto12 wurde 2011 aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) ausgegliedert, befindet sich in Privatbesitz und wird von namhaften schweizerischen und europäischen Investoren unterstützt.