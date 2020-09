Roche: Corona-Antigen-Schnelltest nun erhältlich

Basel – Roche treibt das Engagement in der Corona-Bekämpfung weiter voran. Der sogenannte SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest ist nun in Märkten erhältlich, die das CE-Zeichen akzeptieren, wie der Konzern am Montag mitteilte.

Der Schnelltest ist laut Mitteilung für den Einsatz sowohl für symptomatische als auch für asymptomatische Menschen bestimmt. Der Test könne dabei helfen, eine SARS-CoV-2-Infektion bei Personen zu erkennen, wobei die Ergebnisse in der Regel innerhalb von 15 Minuten vorliegen.

Wie Roche bereits zuvor mitgeteilt hatte, beabsichtigt der Konzern zudem, eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorisation, EUA) bei der FDA in den USA zu beantragen. (awp/mc/ps)