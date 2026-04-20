Roboter übertreffen bei Halbmarathon erstmals menschliche Rekordzeit

Am Halbmarathon in Peking haben zum zweiten Mal humanoide Roboter teilgenommen. Diesmal übertrafen sie nicht nur ihre eigene Bestzeit – sondern auch die der Menschen.

Beim Halbmarathon ​in Peking haben humanoide Roboter erstmals vor ihrer menschlichen Konkurrenz das Ziel erreicht. Darüber berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Gewonnen hat den Wettbewerb, an dem sowohl Menschen als auch Roboter teilnahmen, eine autonom gesteuerte Version des Humanoids Blitz aus dem Team des Smartphone-Herstellers Honor. Dieser überquerte die Ziellinie nach 50 Minuten und 26 Sekunden. Der offizielle Weltrekord der Männer über die 21 Kilometer lange Strecke liegt derzeit bei 57 Minuten und 20 Sekunden.

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