Biogen International plant Stellenabbau in der Schweiz

Baar – Die Schweizer Niederlassung des US-Biotechunternehmens Biogen setzt den Rotstift an. 95 der rund 1000 Stellen in der Schweiz sollen wegfallen, wie «Inside Paradeplatz» am Freitag berichtete.

Die Jobs sollen vor allem am Sitz in Baar gestrichen werden, wie eine Sprecherin gegenüber dem Portal sagte. Von dort betreibt das US-Unternehmen seine Geschäfte ausserhalb der USA. Grund für die Streichung sei, dass zwei Abteilungen neu ausgerichtet werden sollen.

Es ist bereits der zweite grösste Jobabbau innerhalb eines Jahres, heisst es weiter. Bereits im Sommer 2023 hatte der Mutterkonzern weltweit rund 1000 der knapp 9000 Stellen gestrichen.

Biogen ist in den Bereichen Neurologie, Neuropsychiatrie, Immunologie und seltene Erkrankungen tätig. So hat das Unternehmen etwa Therapien zur Behandlung von Multipler Sklerose oder der Spinalen Muskelatrophie im Angebot. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. (awp/mc/pg)