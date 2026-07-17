William Shatner plant Festivalauftritt mit Metalband

Zur Ikone wurde er als Captain Kirk in «Star Trek». Doch William Shatner hat vielfältige Interessen. Nun hat der Greis eine Metalband gegründet, der Debütauftritt ist terminiert – und seine Backstage-Forderungen sind spektakulär.

Zum Rocken ist man nie zu alt, da muss man nicht mal auf die Rolling Stones verweisen. William Shatner wagt nun mit zarten 95 Jahren ein Debüt: Der «Star Trek»-Star hat den ersten Auftritt mit seiner Heavy-Metal-Band The *uckers angekündigt. Der Kanadier teilte auf Instagram eine Mitteilung, laut der er mit seiner Band am 20. September bei einem Musikfestival in Chicago auftreten soll. Zu einem Bild, auf dem er in Lederjacke in gespielter Drohgebärde eine Gitarre schwingt, schrieb er: «Das ist ein Ereignis, von dem du deinen Enkelkindern bestimmt noch erzählen wirst!» (…)

Shatner, der im März 95 Jahre alt wurde, hatte im vergangenen Februar angekündigt , dass er unter die Heavy-Metal-Musiker gehen wolle. Kein komplett neues Terrain für den Schauspieler, der schon mehrere Alben mit seinem unverkennbaren Sprechgesang aufgenommen hat.

Lesen Sie den ganzen Artikel bei DER SPIEGEL