So reich ist der Sultan von Brunei

Seine Untertanen zahlen keine Steuern, Kritik an ihm ist dafür praktisch verboten. Sultan Hassanal Bolkiah vereint märchenhaften Reichtum und uneingeschränkte Macht. Jetzt feiert Brunei seinen Monarchen tagelang.

Vergoldete Kuppeln, Tausende Luxusautos und ein Palast, der grösser ist als manches Dorf: Kaum ein Herrscher verkörpert märchenhaften Reichtum so sehr wie Sultan Hassanal Bolkiah von Brunei.

Seit fast sechs Jahrzehnten herrscht er nahezu uneingeschränkt über ein Land, das kleiner ist als Schleswig-Holstein, aber auf einem Schatz aus Rohstoffen sitzt: Der Zwergstaat ist einer der grössten Ölproduzenten Südostasiens und einer der weltweit wichtigsten Exporteure von Flüssigerdgas. Wenn der Monarch am heutigen Mittwoch 80 Jahre alt wird, verwandelt sich das kleine Sultanat auf der Insel Borneo mit seinen rund 450.000 Einwohnern für mehrere Tage in eine einzige Festkulisse.

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