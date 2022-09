Das sind die wertvollsten Teams der Welt

Hamburg – Die Dallas Cowboys sind die wertvollste Sportmannschaft weltweit – der Wert des texanischen Football-Teams beträgt rund 6,5 Milliarden US-Dollar. An zweiter und dritter Stelle stehen zwei Mannschaften aus der Metropole New York. Auch weitere grosse Sportarten wie Fussball und Baseball sind in den Top 8 vertreten, wie die Statista-Grafik zeigt.

Football-Mannschaften belegen etwa die Hälfte aller Plätze im Forbes Ranking der wertvollsten Sportteams der Welt. An zweiter Stelle steht Basketball mit neun Teams im Ranking und drei davon in den Top 8 – die New York Knicks (5,8 Mrd. US-Dollar), die Golden State Warriors (5,6 Mrd. US-Dollar) und die Los Angeles Lakers (5,5 Mrd. US-Dollar). Lakers und Warriors haben 2022, nach dem Sieg der Mannschaft aus San Francisco bei den NBA-Finals, erstmals die Plätze getauscht.

Der Wert vieler Teams ist in den letzten zehn Jahren stark gestiegen. So haben beispielsweise die Dallas Cowboys innerhalb der letzten zwei Jahre ihren Wert um rund eine Milliarde US-Dollar steigern können. Drei Fussballvereine gehören zu den sechs Teams, deren Wert sich über die vergangenen fünf Jahre mehr als verdoppelt hat: Paris Saint-Germain, Liverpool und Manchester City. Die anderen drei – die Los Angeles Rams, die Golden State Warriors und die Las Vegas Raiders. Die Wertsteigerung verdanken die Teams unter anderem ihren neuen Stadien. (Statista/mc)