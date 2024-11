Die NFL ist die umsatzstärkste Sportliga der Welt

Hamburg – Die NFL ist die umsatzstärkste Sportliga. Dies, obwohl mit insgesamt etwa 272 Spielen plus Playoffs pro Saison in der American Football-Liga vergleichsweise wenige Spiele ausgetragen werden.

In der NBA (Basketball) sind es beispielsweise ganze 1230 Begegnungen, die während der Regular Season stattfinden. Dennoch hat die NFL 2023 mit 20,2 Milliarden US-Dollar annähernd doppelt so hohe Umsätze erwirtschaftet wie die NBA. Sie übertrifft sogar die gebündelten Umsätze der fünf grossen europäischen Fussballigen um etwa 0,6 Milliarden Dollar. Die Lücke scheint sich jedoch allmählich zu schliessen, denn der Fussball in Europa wächst schneller als die NFL.

Wie alle US-Ligen ist die NFL eine wahrhafte Marketing-Maschine, mit dem kleinen Unterschied, dass wirklich alles an ihr enorm aufgeblasen ist. Die Stadien der NFL zählen zu den grössten weltweit und sind bei nahezu jedem Spiel voll ausgelastet. Gleichzeitig wird jedes Spiel wie ein grossangelegtes Event zelebriert. Hinzukommt die Markenstärke und das Merchandising der einzelnen Teams. Mit dem Super Bowl hat die NFL zudem eines der grössten Sportevents der Welt geschaffen, bei dem es für viele Zuschauer vor allem um das Drumherum geht. Alleine mit den in der Halbzeitshow des Super Bowls gezeigten Werbeclips verdient die NFL jährlich mehrere Millionen. Ein 30-sekündiger Werbespot kostete beim letzten NFL-Endspiel durchschnittlich etwa sieben Millionen Euro.

In den vergangenen Jahren hat die NFL ihre Präsenz auch auf Märkte ausserhalb Nordamerikas ausgeweitet. Während es in den Neunzigern im Rahmen der NFL-International-Series noch vermehrt Spiele in Japan gegeben hat, fokussiert sich die Football-Liga seit den 2010ern auf den europäischen Markt. Regelmässig finden NFL-Partien im Londoner Wembley Stadion statt. 2022 wurde das erste Mal seit 1994 ein Spiel in Deutschland ausgetragen, allerdings nur ein Freundschaftsspiel. In letzten Jahr durften sich deutsche Football-Fans gleich auf zwei Punktspiele in Frankfurt freuen. Am 10. November 2024 folgt nun das nächste Event: In der Münchener Allianz Arena treten die New York Giants gegen die Carolina Panthers an. (Statista/mc/pg)