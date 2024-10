Ohtanis «50-50-Baseball» für 4,39 Millionen US-Dollar versteigert

Noch nie hat jemand so viel Geld für einen Ball ausgegeben: Der Ball, mit dem Shohei Ohtani Baseball-Geschichte schrieb, ging nun für eine Rekordsumme über den Tisch. Dabei ist unklar, wer der bisherige Besitzer ist.

Der Ball, mit dem der japanische Baseball-Superstar Shohei Ohtani seinen 50. Homerun der Saison schlug, ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Er brachte 4,39 Millionen US-Dollarein, wie das Auktionshaus Goldin mitteilte. In keiner Sportart wurde demnach bisher in einer Auktion so viel Geld für einen Ball ausgegeben.

Mit seinem 50. Homerun war Ohtani am 19. September 2024 zum ersten Spieler der MLB-Geschichte mit 50 Homeruns und 50 gestohlenen Bases in einer Saison geworden. Ohtani ist ein Baseballphänomen, weil er sowohl Homeruns schlagen als auch werfen kann.

