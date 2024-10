Der Boxkampf Ali gegen Foreman – «Rumble in the Jungle»

Der Kampf des Jahrhunderts: Vor 50 Jahren bezwingt Aussenseiter Muhammad Ali in Kinshasa den als unschlagbar geltenden George Foreman in einem epischen Boxkampf, den Norman Mailer literarisch verarbeitet hat.

Als der Kampf beginnt, jagen die beiden Boxer aus ihren Ecken und schlagen wild aufeinander ein, vor allem der Mann mit der weissen Hose ist aktiv, Muhammad Ali. So viel ist gesagt und geschrieben worden vor diesem Duell, nun entlädt sich die aufgestaute Energie schon in den ersten Sekunden in einem stürmischen Stakkato aus abgefeuerten Geraden, Haken und Jabs. Das euphorisierte Publikum jubelt laut und feiert, die Arme der Männer im Ring scheinen dadurch sogar noch mehr Schwung zu erhalten. So spektakulär beginnt am 30. Oktober 1974 um 4.30 Uhr morgens im «Stade du 20 Mai» von Kinshasa der «Rumble in the Jungle», die Schlägerei im Dschungel.

