Die Erfindung von South Beach

Weisse Leinenanzüge, schnelle Motorboote und Ferraris als Dienstwagen – mit «Miami Vice» erreichte die Dekadenz der Achtzigerjahre ihren Höhepunkt. Jetzt trafen sich die Schauspieler wieder.

Palmen, Flamingos, ballernde Beats und wippende Bikini-Brüste – so begann am 16. September 1984 das Krimidrama um Crockett und Tubbs, zwei Undercover-Cops des «Metro-Dade Police Departments» in Miami, Florida. Don Johnson als James «Sonny» Crockett, Deckname Sonny Burnett, und Philip Michael Thomas als Ricardo «Rico» Tubbs alias Ricardo Cooper spielten Ermittler der Sittenpolizei (vice squad) auf der Jagd nach Drogenhändlern, Waffenschmugglern und Geldwäschern.

40 Jahre nach der Erstausstrahlung der Kultserie auf NBC treffen sich an diesem Wochenende Schauspieler, Crew und Fans von »Miami Vice« am Schauplatz von einst – der damals allerdings noch gar nicht existierte.

