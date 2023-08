Die GfW Gruppe unterstützt die Aktion „Stifte stiften“ der 1-2-3 Kinderfonds Stiftung

Rottenburg – Die Unternehmen der GfW Gruppe haben an der diesjährigen Aktion „Stifte stiften“ der Initiative 1-2-3-Kinderfonds-Stiftung teilgenommen. Dafür haben die Schülerinnen und Mitarbeiterinnen der speakeasy Sprachschulen und der Gesellschaft für Weiterbildung mbH gebrauchtes und neues Schulmaterial gesammelt, welches nun von der Stiftung an Bildungsprojekte in Afrika, in Indien, in der Ukraine und in weiteren Ländern verteilt wird.

Seit mehr als 12 Jahren organisiert die 1-2-3-Kinderfonds-Stiftung die Sammlung, den Versand und die Verteilung von Schulmaterial, um Bildungsprojekte für Kinder damit zu unterstützen.

Unternehmen, Schulen, Behörden, Vereine und auch Privatpersonen können sowohl gebrauchtes als auch neues Schulmaterial spenden.

1 Mio. Buntstifte

Bei mehr als 5.000 Sammelaktionen in Deutschland, in Österreich, der Schweiz, in Frankreich, Luxemburg und Slowenien konnten bereits 1 Mio. Buntstifte, 200.000 Bleistifte, 50.000 Radierer, 30.000 Anspitzer und vieles mehr die Besitzer wechseln und die Kinderherzen erfreuen.

Um zu garantieren, dass die Spenden genau jenen zugutekommen, die sie brauchen, dokumentiert die Stiftung den Erhalt der Spenden auf der Aktions-Website: http://www.stifte-stiften.de

Die Teilnahme hat Isabell Ernst, Personalreferentin bei der Gesellschaft für Weiterbildung mbH (GfW), initiiert und für die verschiedenen Unternehmen der Gruppe organisiert.

„Bildung ist uns wichtig und dafür setzen wir uns ein – nun auch über die Grenzen hinaus mit der Spendenaktion „Sifte stiften“. Wir freuen uns sehr, dass so viele Personen an der Aktion teilgenommen haben und wir nun eine gut gefüllte Spenden-Box an die Stiftung übergeben können“. (GfW/mc/hfu)