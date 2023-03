4. KMSK Sport Challenge 2023: Sport macht Spass und hilft Kindern mit seltenen Krankheiten für mehr Sichtbarkeit und Lebensqualität

Zürich – Über 1500 Sportbegeisterte haben in den vergangenen drei Jahren bereits den Spirit der KMSK Sport Challenges mittels der AtlasGo App erlebt. Einzigartig, weil es wohl kaum eine andere Challenge gibt, die national alle Sportlerinnen, Freizeit-Sportler und betroffene Familien verbindet und zugleich Sichtbarkeit für das Thema «Kinder mit seltenen Krankheiten» schafft.

Im Fokus steht die Community – Profisportler, betroffene Familien, Hobbyathleten, Firmenteams und Sportteams. Sie alle treiben vom 1. April bis zum 31. Oktober 2023 durchgehend während sieben Monaten Sport, feuern sich via der AtlasGo App gegenseitig an und motivieren all ihre Freunde und Arbeitskolleginnen zum Mitmachen. Ein Einstieg ist zu jedem Zeitpunkt möglich. «Unsere Sport Challenge ist sehr stark geprägt vom Community-Gedanken. Vor allem für betroffene Familien ist dieses Miteinander extrem wertvoll», sagt Manuela Stier, Gründerin des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten und Initiantin der nationalen KMSK Sport Challenge.

Mit der dazu passenden nationalen Sensibilisierungs-Kampagne wird auf das Thema «Kinder mit seltenen Krankheiten» aufmerksam gemacht. Auf den Plakaten zeigen fünf Sportstars und fünf Kinder mit seltenen Krankheiten, wie gross die Freude über ein «Miteinander» ist. Umso grösser ist da natürlich auch die Motivation, als Sportler und Sportlerinnen, Firmen, Organisationen und Familie ebenfalls mit dabei zu sein. Dass die Werbebotschaft die gesamte Schweizer Bevölkerung erreichen wird, ist wahrscheinlich: Schätzungsweise 1.9 Millionen Menschen werden die analoge Kampagne mindestens fünfmal sehen, hinzu kommt die digitale Kampagne, die wöchentlich etwa 40-50 Prozent der Schweizer Bevölkerung erreichen wird. Aufmerksamkeit für Kinder mit seltenen Krankheiten ist garantiert!

Sportbegeisterte und betroffene Familien lieben die KMSK Sport Challenge

Über 1500 Sportbegeisterte haben in den vergangenen drei Jahren bereits mitgemacht und den einzigartigen Spirit unserer KMSK Sport Challenge erlebt. Einzigartig, weil es wohl kaum eine andere Challenge gibt, die so verbindet und zugleich Sichtbarkeit für das Thema «Kinder mit seltenen Krankheiten» schafft. Schweizweit gibt es rund 350’000 Kinder und Jugendliche mit seltenen Krankheiten, 760 betroffene Familien sind im kostenlosen Familien-Netzwerk des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten. Für sie ist die Anmeldung zur 4. KMSK Sport Challenge übrigens kostenlos.

Wie aber funktioniert nun die Teilnahme? AtlasGo App installieren und los geht`s

Die Teilnahme ist kinderleicht! Anmelden unter www.kmsk.ch, 30 Franken Anmeldegebühr bezahlen, Teilnahmecode wird sofort zugestellt, Atlas Go App https://atlasgo.org/de/download aufs Handy laden, mit dem Code einloggen ­– los geht’s. Alle Sportarten können weltweit via App oder Sportuhren getrackt werden. Sei dies in den Ferien, am Ultra-Marathon, dem 4’000er Berggipfel oder im Wasser. Nach der Anmeldung können ‘Clubs’ bzw. Teams gebildet werden, in die man (Sports) Freunde, Arbeitskolleginnen und Verwandte einladen und sich so auch miteinander messen und austauschen kann. Mit Fotos und Videos von der Joggingrunde, der Velotour, vom Spaziergang oder der Bergbesteigung lässt man die Community an seinen Aktivitäten teilhaben und inspiriert weitere zum Nachahmen. Für den besonderen Push sorgt das tägliche Ranking auf der Atlas GoApp – diese erfasst entweder automatisch die Daten der Sportuhr oder man trägt die jeweilige Aktivität manuell ein.

Firmen stärken Teamgeist und Gesundheit ihrer Mitarbeitenden

Für Firmen- Organisations- und Sportteams ist die 4. KMSK Sport Challenge wiederum ein wertvolles Instrument, um die Gesundheit und den Zusammenhalt der Mitarbeitenden zu fördern. Dabei definieren die Firmen einen Pauschalspendenbetrag von mindestens CHF 500 (gegen oben offen) und bezahlen 30 Franken pro Teilnehmer. Die Firma bestimmt, wieviel pro erreichtem Fröschli bezahlt wird, bis der Pauschal- Spendenbetrag erreicht ist. Für die Teilnehmenden ist das Motivation pur. Zudem können Firmen ihr eigenes Logo einbinden. Ein Einstieg ist ab 1. April jederzeit möglich. Ansprechpartnerin ist Manuela Stier, [email protected]