Ein Schweinchen namens «Evie»

Kinder lieben «Peppa Wutz», bei den Eltern dürften das rosa Schweinchen und seine Abenteuer gemischte Gefühle auslösen. Jetzt gibt es auch noch ein neues Schweinchen in Familie.

«Peppa liebt Matschpfützen. Alle lieben Matschpfützen!» – Es gibt wohl kaum ein Kind in Deutschland und der Schweiz , das die Geschichten von Peppa Wutz, im britischen Original «Peppa Pig», nicht kennt. Seit 20 Jahren unterhält die Fernsehserie die kleinsten Zuschauer.

Jetzt gibt es Neuigkeiten im Wutz-Universum: Familienzuwachs. Bereits im Februar gab Mama Wutz bei einem Fernsehinterview mit «Good Morning Britain» bekannt, dass sie ein weiteres Kind erwartet. Am 20. Mai um 5.23 Uhr erblickte das kleine Ferkel «Evie» dann zum ersten Mal das Licht der Welt. Und das nicht in irgendeinem Krankenhaus. Die Geburt fand im Lindo Wing des bekannten Londoner St Mary’s Hospital statt. In diesem Krankenhaus wurden auch die Kinder der Prinzessin von Wales, Kate Middleton, geboren.

Lesen Sie den ganzen Artikel in der FAZ