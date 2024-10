Schummelei bei der Kastanien-WM

Nach den Kastanien-Weltmeisterschaften in England zeichnet sich ein Skandal ab: Ausgerechnet «King Conker», der 82 Jahre alte Sieger, könnte mit einer Stahlnuss betrogen haben. Ja, ist im Sport denn nichts mehr heilig?

Betrug im Sport ist immer eine hässliche Sache. Menschen, offenbar getrieben von fanatischem Ehrgeiz, kommen hier auf die verrücktesten Ideen. Sie schlucken ungesunde Arznei, führen noch im Strafraum ihre Hand gegen einen Ball oder benutzen Sportgeräte, die für bestimmte Wettbewerbe überhaupt nicht zugelassen sind. Glücklicherweise finden da und dort Doping- sowie Videokontrollen statt – dem Bösen allerdings scheint auch weiterhin kein Kraut gewachsen zu sein.

So zu beobachten bei den jüngsten «World Conker Championships», den Kastanien-Weltmeisterschaften, die seit dem Jahr 1965 immer am zweiten Sonntag im Oktober in der englischen Grafschaft Northamptonshire ausgetragen werden.

