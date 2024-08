Eine Müllhalde im All gefährdet die Raumfahrt

Der Menschheit ist es nicht nur gelungen, die Erde zu vermüllen. Auch im All sammeln sich ihre Hinterlassenschaften. Das ist riskant für Menschen und für die Raumfahrt. Die Weltraumbehörde ESA hat Pläne dagegen.

Millionen Trümmerteile fliegen als Weltraumschrott um die Erde – Tendenz steigend. Zudem kreisen zurzeit nach Angaben der europäischen Weltraumbehörde Esa mehr als 12.500 Satelliten um unseren Heimatplaneten – viele davon sind nicht mehr funktionstüchtig. Hinzu kommen touristische Raumflüge wie die Mission Polaris Dawn, die Privatpersonen ins All bringen soll. Angesichts der schieren Menge von Objekten im Orbit steigt die Gefahr von Kollisionen im All. Wie gross ist das Risiko – und was lässt sich dagegen tun?

