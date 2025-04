Eine True-Crime-Autorin, die auf Polizisten schiesst

Eine dramatische Verfolgungsjagd in Los Angeles endet damit, dass eine Unbeteiligte angeschossen wird: die Schriftstellerin Jillian Lauren. Sie soll jetzt angeklagt werden wegen versuchten Mordes.

Es folgt nun eine Geschichte, die nicht besonders aussergewöhnlich beginnt, nämlich mit einem Verkehrsunfall, wie er häufig vorkommt. Doch dann nimmt sie Fahrt auf, aus einer Randfigur wird plötzlich die neue Hauptrolle, und am Ende denkt man: Ach herrje, das klingt aber arg verrückt.

Doch der Reihe nach: Am Mittwochnachmittag vergangener Woche kam es laut Medienberichten in Los Angeles zu einem Unfall auf dem Freeway, drei Männer begingen Fahrerflucht, die Polizei nahm die Verfolgung auf. Diese führte in den Stadtteil Eagle Rock, die Beamten waren einem der Verdächtigen auf den Fersen, der sich zu Fuss durch die Gärten durchzuschlagen versuchte. Plötzlich tauchte auf einem Nachbargrundstück eine Frau mit einer Pistole auf. Der Polizei zufolge soll sie Schüsse abgefeuert und auf Beamte gezielt haben. Die Polizisten hätten zurückgeschossen und sie an der Schulter getroffen, hieß es weiter. Die Frau, die in ein Krankenhaus gebracht wurde, soll wegen versuchten Mordes angeklagt werden. Mit der Verfolgungsjagd habe sie nichts zu tun gehabt, wie die Polizei von L.A. bestätigte.

Das klingt schon reichlich verrückt. Noch verrückter wird die Sache allerdings, wenn man den Namen der Frau kennt: Jillian Lauren.

