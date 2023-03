Fake-Franziskus geht viral

Der Papst in einer Jacke, wie sie sonst Rapper in Musikvideos tragen: Künstliche Intelligenz macht solche Motive möglich. Die Technik ist schon gut genug, um selbst Social-Media-Profis zu täuschen.

Kaum jemand symbolisiert den Fortschritt, den künstliche Intelligenz zuletzt gemacht hat, so gut wie – der Papst. Ausgerechnet.

Denn vergangenen Freitag hat jemand auf Reddit ein Bild von Papst Franziskus veröffentlicht, das diesen in einem extravaganten, überdimensionierten weissen Daunenmantel zeigt – einem Kleidungsstück, das in seiner Übertriebenheit zu einem Rapstar oder Mode-Influencer passen würde, aber nicht zum Oberhaupt der katholischen Kirche.

Das Bild an sich sieht zwar äusserst albern, auf den ersten Blick aber eben auch realistisch aus, weshalb es schnell seinen Weg in soziale Netzwerke wie Twitter und so hin zu Millionen von Nutzerinnen und Nutzern fand.

Lesen Sie den ganzen Beitrag in DER SPIEGEL