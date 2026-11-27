«Kulturgut» oder «tickende Zeitbombe»? Nach zwei Unfällen gibt es Streit über die traditionellen Kutschen. Sogar die Kaulitz-Brüder schalten sich ein.

Spätherbstliche Dunkelheit fällt über die Wiener Stadtmitte, als es plötzlich gefährlich wird. Zwei Pferde galoppieren durch die Rotenturmstrasse. Hinter sich ziehen sie eine weisse Kutsche – ohne Kutscher. Etwas an der Droschke schleift am Boden, Funken sprühen. Dann prallt das Gefährt gegen einen flachen Brunnen, die Tiere stürzen und bleiben liegen, eines verdreht den Kopf.

Ein wackeliges Handyvideo zeigt die Szene, die vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist. Die Pferde sollen verletzt, aber auf dem Weg der Besserung sein. Menschen kamen nicht zu Schaden, so wie bei einem zweiten Vorfall, der sich zur selben Stunde in der Nähe zuträgt: Ein Pferd scheut, die Kutsche prallt gegen ein Schild.

Sicherheitsrisiko oder unverzichtbares Inventar?

Zwei Wochen sind seit den Unfällen vergangen. Das Thema ist zum Politikum geworden, angefacht vom Wiener Boulevard, im Stadtparlament wurde sogar über ein Kutschenverbot abgestimmt. Es geht um die Zukunft der Fiaker genannten Pferdegespanne – und um grosse Emotionen. Sind sie ein Sicherheitsrisiko in der Innenstadt, in der sich Tag für Tag Zehntausende drängen? Quälen solche Menschenmassen und der Autoverkehr die Zugtiere? Oder gehören die Fiaker zu Wien wie das Schnitzel, zählen sie zum Inventar der Donaumetropole?

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