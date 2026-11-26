Zürich – Wenn im Hotel nicht alles nach Wunsch läuft, gehen die Meinungen auseinander, vor allem zwischen den Generationen. Während ältere Gäste ihre Anliegen gerne direkt an der Rezeption ansprechen, ziehen jüngere lieber still ihre Konsequenzen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von HotelCard mit rund 1’900 Teilnehmenden. Und auch beim Thema Online-Bewertungen gibt es eine Überraschung.

Ob beim Zimmer, beim Frühstück oder beim Service: Nicht immer entspricht ein Hotelaufenthalt ganz den persönlichen Erwartungen. Wie Gäste damit umgehen, ist allerdings sehr unterschiedlich. Eine aktuelle Umfrage von HotelCard unter 1’901 Teilnehmenden zeigt, dass dabei insbesondere das Alter eine Rolle spielt.

Junge Gäste schweigen lieber – ältere suchen das Gespräch

Besonders auffällig ist der Generationenunterschied. Von den unter 35-Jährigen geben 47 Prozent an, bei einem gravierenden Ärgernis nichts zu sagen und das betreffende Hotel künftig zu meiden. Bei den über 65-Jährigen sind es lediglich 16 Prozent. Diese suchen stattdessen deutlich häufiger das direkte Gespräch: 77 Prozent wenden sich bei Problemen an die Rezeption. Unter den jüngeren Gästen tun dies nur 42 Prozent.

Auch in den mittleren Altersgruppen zeigt sich dieses Muster. Bei den 35- bis 49-Jährigen entscheiden sich 34 Prozent für den stillen Rückzug, bei den 50- bis 64-Jährigen sind es 24 Prozent. Je jünger die Befragten, desto eher behalten sie ihren Unmut also für sich.

Für Hotels ist das eine interessante Erkenntnis. Denn wer sich direkt beschwert, gibt dem Betrieb die Gelegenheit, auf ein Anliegen einzugehen und eine Lösung zu finden. Wer hingegen wortlos abreist, hinterlässt möglicherweise keine Erklärung dafür, weshalb er das Hotel künftig meidet.

Schlechte Online-Bewertungen sind die Ausnahme

Überraschend ist auch, wie selten Hotelgäste ihren Ärger öffentlich kundtun. Trotz der grossen Bedeutung von Bewertungsplattformen geben lediglich drei Prozent der Befragten an, bei einem gravierenden Ärgernis eine schlechte Online-Bewertung zu hinterlassen. Ebenso wenige verlangen einen Rabatt oder ein Upgrade.

Die grosse Mehrheit bevorzugt den persönlichen Austausch: 72 Prozent wenden sich direkt an die Rezeption. Weitere 22 Prozent sagen hingegen nichts und buchen das betreffende Hotel nicht wieder.

Für die Hotellerie bedeutet dies: Nicht die öffentlich geäusserte Kritik ist die grösste Herausforderung, sondern möglicherweise jene Unzufriedenheit, die gar nicht erst zur Sprache kommt.

Was Hotelgästen besonders wichtig ist

Die Umfrage zeigt auch, welche Aspekte für einen gelungenen Hotelaufenthalt entscheidend sind. Ganz oben stehen eine angenehme Nachtruhe und erholsamer Schlaf. Jeweils rund 41 Prozent der Befragten nennen Hellhörigkeit beziehungsweise Lärm sowie unbequeme Betten als mögliche Ärgernisse. Auch Sauberkeit spielt mit 39 Prozent eine zentrale Rolle. Dahinter folgen ein angenehmes Schlafklima (26 Prozent) und ein liebevoll gestaltetes Frühstück (25 Prozent).

Interessant sind auch hier die unterschiedlichen Erwartungen der Generationen. Während jüngere Gäste besonders auf Sauberkeit und transparente Preise achten, beschäftigen ältere Gäste häufiger die kleinen technischen Herausforderungen des Hotelalltags. So empfinden 14 Prozent der über 65-Jährigen komplizierte digitale Anwendungen als störend, bei den unter 35-Jährigen sind es lediglich drei Prozent. Auch unübersichtliche Lichtschalter sorgen bei älteren Gästen häufiger für Irritationen.

Bei versteckten Kosten zeigt sich das umgekehrte Bild: 30 Prozent der unter 35-Jährigen nennen diese als Ärgernis, bei den über 65-Jährigen sind es nur elf Prozent.

Trotz kleiner Ärgernisse: Hotelgäste sind sehr zufrieden

Bei allen unterschiedlichen Erwartungen und Reaktionen zeigt die Umfrage vor allem eines: Die Zufriedenheit mit den HotelCard-Partnerhotels ist hoch. Rund 97 Prozent der Befragten bewerten ihre bisherigen Aufenthalte positiv. 35 Prozent sind sogar äusserst zufrieden, weitere 63 Prozent beurteilen ihre Erfahrungen als «Tiptop».

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es für einen gelungenen Hotelaufenthalt nicht immer auf absolute Perfektion ankommt. Entscheidend ist vielmehr, dass sich Gäste wohlfühlen und ihre Anliegen ernst genommen werden. Und während die einen ihre Wünsche gerne direkt äussern, stimmen andere lieber mit den Füssen ab. (mc/pg)

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