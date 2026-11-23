Neuenburg – Die Schweizer Hotels haben im Oktober mehr Übernachtungen verzeichnet als vor einem Jahr. Besonders deutlich legte die Nachfrage aus Europa und Amerika zu, während die Gäste aus Asien für weniger Logiernächte sorgten.

Die Zahl der Übernachtungen stieg im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,9 Prozent, wie aus der am Montag publizierten zweiten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) hervorgeht. Die Nachfrage aus dem In- und Ausland nahm insgesamt jeweils ähnlich stark zu. Bei den ausländischen Gästen stiegen die Logiernächte um 2,0 Prozent, bei den einheimischen um 1,9 Prozent.

Deutlich mehr Übernachtungen aus Frankreich

Gäste aus dem europäischen Ausland buchten insgesamt 4,7 Prozent mehr Übernachtungen in Schweizer Hotels als im Vorjahresmonat. Besonders kräftig stieg die Nachfrage aus Frankreich (+11,3 Prozent). Auch die Niederlande (+6,6 Prozent) und das Vereinigte Königreich (+3,9 Prozent) verzeichneten ein deutliches Plus. Die Logiernächte aus Deutschland (+0,1 Prozent) und Italien (+0,2 Prozent) blieben hingegen nahezu auf Vorjahresniveau.

Noch stärker fiel der Zuwachs bei den Übernachtungen aus Amerika aus. Sie nahmen um 6,8 Prozent zu, wobei das Plus auf dem US-Markt mit 4,0 Prozent etwas geringer ausfiel.

Bei den Gästen aus Asien gingen die Übernachtungen insgesamt um 7,9 Prozent zurück. Während Gäste aus China 5,3 Prozent weniger Nächte in Schweizer Hotels verbrachten, nahmen die Logiernächte der Gäste aus Indien (+6,2 Prozent) und den Golfstaaten (+4,4 Prozent) zu.

Jahresrekord bleibt in Reichweite

Von Januar bis September zählten die Schweizer Hotels 34,5 Millionen Logiernächte und lagen damit knapp unter dem Vorjahreswert. Um den Rekordwert von 43,9 Millionen aus dem Vorjahr zu übertreffen, braucht es nach dem Plus im Oktober nun noch einen guten Start in die Wintersaison.

Die absoluten Übernachtungszahlen für Oktober und damit auch für die gesamte Sommersaison 2026 veröffentlicht das BFS am 7. Dezember. (awp/mc/pg)