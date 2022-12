Fussballlegende Pelé gestorben

Der Jahrhundertfussballer Pelé ist mit 82 Jahren seinem Krebsleiden erlegen. Er war dreifacher Weltmeister, hat immer für São Paulo gespielt – und gilt als der grösste Fussballer der Geschichte: Nun ist Pelé tot.

Der dreimalige brasilianische Weltmeister sei im Alter von 82 Jahren gestorben, teilt seine Tochter auf Instagram mit. Pelé hatte sich bereits seit dem 29. November mit einem drastisch verschlechterten Gesundheitszustand in der Klinik befunden.

«Nationalheiligtum»

Pelé wurde am 23. Oktober 1940 in Três Corações geboren und hat den bürgerlichen Namen Edson Arantes do Nascimento. Fussball war sein Leben: Er bestritt 92 Länderspiele und gewann mit Brasiliens Nationalmannschaft drei WM-Titel (1958, 1962, 1970). Bei der WM 1958 schoss Pelé mit 17 Jahren in vier Spielen sechs Treffer und wurde jüngster Weltmeister aller Zeiten. Die brasilianische Regierung erklärte ihn knapp drei Jahre später zum «Nationalheiligtum» – ein Verkauf ins Ausland wurde verboten.

Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist der ehemalige Stürmer Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft und auch Torschützenkönig der Copa América (1959).

Kirchengeläut zum 1’000. Tor

Mit 15 Jahren unterschrieb Pelé einen Vertrag beim FC Santos – 17 Jahre sollte er dem Verein treu bleiben. In 1365 Spielen erzielte er für Santos 1’281 Tore. Wie gross die Verehrung der Brasilianer für ihren «König» war, wurde besonders deutlich als er sein 1’000. Tor schoss: In weiten Teilen Brasiliens läuteten die Kirchenglocken.

Von 1995 bis 1998 bekleidete er zudem das Amt des Sportministers in der Regierung von Präsident Fenando Herique Cardoso.

«Weltfussballer des 20. Jahrhunderts»

Pelé erhielt 1999 von der Fifa zur Anerkennung seiner Sonderstellung (geteilt mit Diego Armando Maradona) die Auszeichnung «Weltfussballer des 20. Jahrhunderts». Im selben Jahr wurde Pelé auch vom Internationalen Olympischen Komitee zum Sportler des Jahrhunderts (Fussball) ernannt. Er erhielt auch den Ehrenpreis «Fifa Ballon d’Or» (2013) für sein Lebenswerk.

An Heiligabend hatte Pelés Tochter Kely Nascimento bei Instagram noch ein Bild der beiden aus dem Krankenhaus gepostet und dazu geschrieben: «Wir machen hier weiter, im Kampf und im Glauben. Noch eine Nacht zusammen.» Nun ist einer der Allergrössten der Sportwelt gestorben. (mc/ps)