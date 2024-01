LED-Flutlicht für Fussballplätze – die Schweiz rüstet um

Muri – Gemeinsam mit dem Bundesamt für Energie (BFE) und dem Fachverband der Beleuchtungsindustrie (FVB) lanciert der Schweizerische Fussballverband das nachhaltige Förderprogramm LEDforFOOT. Schweizer Gemeinden und Sportvereine erhalten Fördergelder, falls sie ihre Fussballplätze auf energiesparende LED-Beleuchtungen umrüsten.

Aufgrund der hohen Auslastung der Trainingsplätze in der Schweiz sind Fussballerinnen und Fussballer auf eine Beleuchtung der Rasenplätze angewiesen. Die über 2000 Wettspielfelder sind meist noch mit konventionellen Flutlichtern ausgerüstet. Der Schweizerische Fussballverband will nun in den nächsten fünf Jahren möglichst viele Beleuchtungsanlagen auf LED umrüsten. Damit wird der Stromverbrauch im Vergleich zu konventionellen Beleuchtungssystemen bis zu 70% gesenkt.

Der SFV hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten drei Jahren rund 500 Fussballplätze umzurüsten. Mit dem Förderprogramm LEDforFOOT werden die Vereine und die dazu gehörigen Gemeinden finanziell unterstützt. LEDfor FOOT bezahlt 350 Franken pro ersetzte Leuchte. Der Antrag zur Förderung erfolgt online über die Plattform www.lightbank.ch. (mc/pg)