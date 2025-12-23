Gebeutelte Gemeinde sahnt bei «El Gordo» eine halbe Milliarde ab

Zuerst verheerende Waldbrände, dann Schliessung einer Grossfabrik: Für die Gemeinde La Bañeza in Spanien war es kein gutes Jahr – bis jetzt. Bei der Weihnachtslotterie «El Gordo» kassieren die Einwohner so viel Geld, dass sie sich kaum Vorstellbares leisten können. Auch im Rest des Landes knallen die Sektkorken.

Überall in Spanien knallten Sektkorken, unzählige Menschen tanzten, schrien und heulten auch vor laufenden TV-Kameras ungehemmt vor Freude. Wildfremde fielen sich in die Arme. Zwei Tage vor Heiligabend bescherte die weltberühmte Weihnachtslotterie dem Land einen noch nie dagewesenen Geldregen: Dieses Jahr wurde die Rekordsumme von gut 2,77 Milliarden Euro ausgeschüttet – 70 Millionen mehr als im Vorjahr.

Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie ist bekannt als die älteste der Welt und wird wegen der Gesamtsumme auch als grösste Tombola bezeichnet.

