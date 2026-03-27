Gestrandeter Buckelwal befreit sich in der Nacht von Ostsee-Sandbank

Tagelang hing ein Buckelwal vor Timmendorfer Strand fest. Zuletzt wurde eine Rettungsrinne für das Tier gegraben. In der Nacht hat es sich nun freigeschwommen.

Der in der Ostsee vor Timmendorfer Strand auf einer Sandbank festsitzende Wal hat sich in der Nacht zum Freitag befreit. Dies bestätigte der an einer Rettungsaktion beteiligte Biologe Robert Marc Lehmann. Das Tier konnte demnach mithilfe einer Rinne, die ein Schwimmbagger ausgegraben hatte, ins tiefere Wasser schwimmen.

Fotografen und Journalisten suchten am Freitagmorgen das Wasser und den Horizont nach dem 12 bis 15 Meter langen Meeressäuger ab und konnten das Tier nicht mehr entdecken, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa vor Ort sagte. Der Wal schwimmt nun in der Lübecker Bucht. Er sei weiter draussen in der Bucht gesichtet worden, sagte Stephanie Gross vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW).

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