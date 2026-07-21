In dieser Jacke wärmte sich vor 54 Jahren eine NBA-Legende auf. Ein Teenager kaufte sie im Januar für drei US-Dollar

Wenn die Grabbelkiste zur Goldgrube wird: Ein US-Teenager hat eine alte Sportjacke für kleinstes Geld erstanden. Wenig später klopfte Sotheby’s bei ihm an. Nun verkündet das Auktionshaus gute Nachrichten.

Diesen Januartag wird Quinn Brown wohl so schnell nicht vergessen. In einem Vorort von Portland (US-Bundesstaat Oregon) war der Teenager in Second-Hand-Läden unterwegs. Gebrauchte Kleidung verkauft er online weiter und macht damit ein wenig Geld. Doch der Fund dieses Tages entpuppte sich als absoluter Glücksgriff.

Brown fischte eine Jacke aus einer Tonne mit alter Kleidung, die einst Basketballlegende Wilt Chamberlain getragen hatte. Konkret hatte er sich in der Finalserie 1972 darin aufgewärmt, bevor er mit den Los Angeles Lakers gegen die New York Knicks antrat.

Das gelbe Kleidungsstück wurde nun durch das Auktionshaus Sotheby’s versteigert. Nach 48 Geboten fiel der Hammer bei 89.600 US-Dollar. Das ist ein wenig mehr als der Kaufpreis von 3,07 US-Dollar, den Brown im Second-Hand-Laden auf die Theke legen musste. Schätzungen hatten den möglichen Preis sogar mit bis zu 250.000 US-Dollar angegeben.

Nachdem er die Jacke gekauft hatte, versuchte Brown online zu ermitteln, was er dafür wohl verlangen könnte. Während seiner Suche stiess er auf ein Foto des Basketballers in einer gelben Jacke. Dabei fielen ihm bestimmte Details in der Vernähung auf, die ihn stutzig werden liessen. Und auch die enorme Grösse der Jacke liess darauf schliessen, dass es sich vermutlich eher nicht um eine Replika handeln dürfte.

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