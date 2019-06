Oracle und Microsoft verbinden Cloud-Dienste Oracle Cloud und Microsoft Azure

Redwood Shores / Redmond, Washington – Oracle und Microsoft geben eine Cloud-Interoperabilitäts-Partnerschaft bekannt. Ab sofort können Kunden ihre Daten und unternehmenskritischen Workloads auf Microsoft Azure und Oracle Cloud migrieren. Unternehmen können nun Azure Services wie Analytics und KI nahtlos mit Oracle Cloud-Diensten wie Autonomous Database verbinden. Durch diese Partnerschaft können Kunden ihre Anwendungen auf Azure und Oracle Cloud verteilen und somit das Beste aus den Cloud-Möglichkeiten beider Anbieter herausholen. Gemeinsam bieten Azure und Oracle Cloud ein One-Stop-Shopping für alle Cloud-Services und -Anwendungen, die Kunden für ihre Geschäftsanforderungen benötigen.

Die Verbindung von Azure und Oracle Cloud über Netzwerk- und Identity Management ermöglicht eine einfache Verbesserung von Anwendungen durch Cloud-Migration. Diese Partnerschaft liefert eine schnelle und direkte Netzwerkverbindung zwischen beiden Clouds. Der erstklassige Service und Support den Unternehmen von beiden Herstellern erwarten bleibt dabei unverändert erhalten.

Die Kooperation ermöglicht weit mehr als eine schnelle Netzwerkverbindung zwischen Kunden, die Oracle Software auf der Oracle Cloud und Microsoft Software auf Azure betreiben. Sie ermöglicht zudem neue und interaktive Szenarien wie den Betrieb von Oracle JD Edwards oder eBusiness-Suite Anwendungen auf Azure unter Nutzung einer Oracle Autonomous Database, die auf einer Exadata Infrastruktur in der Oracle Cloud läuft.

„Die Oracle Cloud bietet eine komplette Suite integrierter Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing, Personalwesen, Buchhaltung, Supply Chain sowie Produktion plus – mit der Oracle Autonomous Database – eine hochautomatisierte und sichere Compute-Infrastruktur der zweiten Generation“, erklärt Don Johnson, Executive Vice President, Oracle Cloud Infrastructure (OCI). „Oracle und Microsoft bedienen seit Jahrzehnten die Bedürfnisse von Unternehmen weltweit. Mit dieser Partnerschaft können unsere gemeinsamen Kunden all ihre bestehenden Anwendungen problemlos in die Cloud migrieren. Der erhebliche Aufwand für eine Änderung der Lösungsarchitektur entfällt. Die grossen Investitionen, die bereits gemacht wurden, werden geschützt.“

Die wichtigsten Fakten und Vorteile der erweiterten Partnerschaft auf einen Blick:

Microsoft Azure und Oracle Cloud lassen sich jetzt nahtlos verbinden. Unternehmen können ihre existierenden Rechenzentren auf beide Clouds erweitern. Dieses Angebot ist bereits heute in Ashburn (Nordamerika) und Azure US East verfügbar. Weitere Regionen werden folgen.

Einheitliches Identity- und Access Management via Single-Sign-On, ausserdem automatisiertes User-Provisioning zur Azure und Oracle Cloud sowie übergreifende Verwaltung von Ressourcen.

Voll unterstütze Installation von benutzerdefinierten Anwendungen und Oracle Anwendungspaketen (JD Edwards EnterpriseOne, E-Business Suite, PeopleSoft, Oracle Retail, Hyperion) auf Azure mit Oracle Datenbanken (RAC, Exadata, Autonomous Database), die in der Oracle Cloud bereitgestellt werden. Alle diese Oracle Anwendungen werden auch für den Betrieb in Azure mit Oracle Datenbanken in Oracle Cloud zertifiziert.

Kollaboratives Supportmodell, das IT-Organisationen die Nutzung dieser neuen Möglichkeiten ermöglicht – unter Nutzung bestehender Kunden-/Supportkontakte und -prozesse.

Die Oracle Datenbank wird weiterhin für den Betrieb in Azure auf verschiedenen Betriebssystemen, einschliesslich Windows Server und Oracle Linux, zertifiziert sein.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.oracle.com/corporate/pressrelease/microsoft-and-oracle-to-interconnect-microsoft-azure-and-oracle-cloud-060519.html

