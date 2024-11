Kaiserpinguin strandet in Australien

Ungewöhnlicher tierischer Gast in Western Australia: Ein Kaiserpinguin hat sich nach Down Under verirrt. Möglicherweise trieb er bei der Nahrungssuche mit einer Strömung dorthin.

Ein in Australien gestrandeter Kaiserpinguin sorgt in Australien für Aufsehen. Der Vogel aus der Antarktis war Anfang November plötzlich an einen Strand nahe dem Ort Denmark im Westen des Landes gewatschelt – Tausende Kilometer von seiner Heimat entfernt. Experten zufolge ist es das erste Mal, dass ein Exemplar dieser Spezies so weit nördlich gesichtet wurde.

Der Vogel wirkte Augenzeugen zufolge ziemlich verloren. «Er versuchte, auf seinem Bauch zu rutschen und dachte wohl, es handele sich um Schnee», zitierte der Sender ABC einen Anwohner, der gerade am Strand war. «Dabei landete er mit dem Gesicht im Sand, stand auf und schüttelte den ganzen Sand ab.»

