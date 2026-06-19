«No Scotland, no Party»: Schottische Fans begeistern in Boston

Schottlands Fussballer sind nach 28 Jahren wieder bei einer WM – und mit ihnen auch die Tartan Army. Die berühmten Fans begeistern Boston mit Kilts und Kulturgut.

Kylian Mbappé ist in Boston, Ousmane Dembélé ebenso. Und natürlich auch Michael Olise. Frankreichs Fussball-Nationalmannschaft hat mitten in der Stadt ihr WM-Quartier. Doch die L’Equipe Tricolore ist trotzdem nicht das große Thema dieser ersten WM-Tage in der Hauptstadt von Massachusetts. Frankreichs Superstars stehen im Schatten der schottischen Fans.

Tartan Army sorgt in Boston für WM-Stimmung

Während Mbappé und Co. sich grösstenteils in ihrem Luxushotel isolieren, ist die Tartan Army, wie Schottlands Fans genannt werden, allgegenwärtig. Die Anhänger trinken und trällern, sind laut aber lustig – und vor allem friedlich. Keine Aggression, keine Randale, keinerlei Beschwerden. Stattdessen reichlich Kilts, Dudelsäcke und vor allem ein Song: «No Scotland, no party». Die schottische WM-Hymne ist in Boston längst ein Ohrwurm geworden.

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