Kopenhagen – Die Schmuckmarke Pandora führt zusammen mit Blackhawk Network (BHN), einem Anbieter von Branded Payments, sein Geschenkkartenprogramm im deutschen Einzelhandel ein. Pandora-Geschenkkarten sollen sowohl in physischer als auch in digitaler Form über ausgewählte grosse Handelspartner vertrieben werden. Der Start ist für die Wochen vor Weihnachten angesetzt, wenn die Nachfrage nach Geschenkkarten traditionell am höchsten ist.

Kundinnen und Kunden können Pandora-Geschenkkarten künftig bequem bei ihren regulären Einkäufen zusätzlich zu den bestehenden Vertriebskanälen bei Pandora erwerben. Zusätzlich wird Pandora Teil des Gutscheingold-Multibrand-Geschenkkartenportfolios von BHN und stärkt damit seine Markenpräsenz in einem etablierten Geschenkkarten-Ökosystem. Deutschland ist der erste Schritt einer grösseren europäischen Expansion. In den kommenden Monaten sollen die Niederlande, Spanien und Polen folgen. Grundlage dafür ist die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit von Pandora und BHN in Grossbritannien und Irland.

„Geschenkkarten geben den Menschen die Freiheit, Schmuck auszuwählen, der ihren individuellen Stil und ihre persönliche Geschichte widerspiegelt“, sagt Marta Horowska, Specialist, Business Development bei Pandora. „Durch die Ausweitung des Angebots an Pandora-Geschenkkarten in Deutschland machen wir es unseren Kunden noch einfacher, bedeutungsvolle Geschenke zu verschenken, gerade in der Weihnachtszeit.“

Reichweite über Lebensmittelhandel

Für BHN unterstreicht der Launch, wie stark sich der deutsche Lebensmittelhandel inzwischen als Vertriebskanal für Geschenkkarten etabliert hat. Über Partner erreicht Pandora Konsumentinnen und Konsumenten direkt beim Wocheneinkauf und spricht zugleich neue Zielgruppen an, die bislang noch keinen Kontakt zur Marke hatten.

„Der deutsche Markt bietet mit seinen vielen grossen Lebensmittelhändlern erhebliches Potenzial für Geschenkkarten“, sagt Leif-Eric Marx, Managing Director DACH & RVP CEE, MEA and Nordics bei BHN. „Die Daten von BHN für 2026 zeigen, dass Single-Brand-Geschenkkarten 72 Prozent aller Geschenkkartenkäufe in Deutschland ausmachen. Das unterstreicht die starke Nachfrage der Verbraucher. Mit Pandora bringen wir eine der bekanntesten Schmuckmarken der Welt in diesen wachsenden Markt und eröffnen ihr den direkten Zugang zu Millionen von Haushalten.“

Schenken bleibt persönlich

Schmuck von Pandora wird häufig zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen, Jubiläen oder persönlichen Meilensteinen verschenkt. Geschenkkarten geben die Freiheit, als Beschenkter selbst das Stück auszuwählen, das am besten zum eigenen Stil passt. Für Pandora ist das Angebot ein wichtiger Baustein, um die Marke zugänglicher zu machen und gleichzeitig den persönlichen Charakter des Schenkens zu bewahren. (Pandora/mc/ps)

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