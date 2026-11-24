Von Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie Deutschland, Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock

Die globalen Aktienmärkte erlebten eine aussergewöhnlich schwache Woche. Der US-amerikanische Leitindex S&P 500 büsste 8,6% ein, der technologielastige Nasdaq rund 10%. Auch in Asien gerieten die Börsen erheblich unter Druck. Europäische Aktien zeigten sich vergleichsweise widerstandsfähig: Der MSCI Europa gab um 5,7% nach, der britische FTSE 100 um rund 5%. Trotz der jüngsten Kursverluste liegen die meisten grossen Aktienindizes seit Jahresbeginn weiterhin im Plus. Eine Ausnahme bildet der Nasdaq, der seine Jahresgewinne inzwischen vollständig eingebüsst hat (Quelle: LSEG, 20.11.2026).

Bemerkenswert war, dass selbst grundsätzlich positive Nachrichten aus dem KI-Sektor, darunter solide Quartalsergebnisse und ein erfolgreicher Börsengang, nicht für Beruhigung sorgen konnten. Im Gegenteil: Die Kursverluste weiteten sich im Wochenverlauf deutlich aus. Lediglich rund 6% der Unternehmen im S&P 500 beendeten die Woche mit Kursgewinnen. Das verdeutlicht, wie breit der Verkaufsdruck ausfiel.

An den Obligationenmärkten zeigte sich dagegen die entgegengesetzte Entwicklung. Staatsobligationen wie US-Treasuries und deutsche Bundesobligationen waren gefragt. Ihre Kurse stiegen, die Renditen gingen entsprechend zurück (Quelle: LSEG, 20.11.2026).

Hinter den Turbulenzen stehen nicht zuletzt wachsende Zweifel daran, wie schnell sich die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) wirtschaftlich auszahlen werden. Gleichzeitig bleiben Inflation und Zinspolitik wichtige Einflussfaktoren. Hier könnte der jüngste Rückgang der Energiepreise jedoch für etwas Entlastung sorgen.

Aktienmärkte: KI-Sorgen überlagern robuste Unternehmensnachrichten

Die jüngsten Kursverluste zeigen, dass solide Unternehmensnachrichten allein derzeit nicht ausreichen, um Anleger zu überzeugen. Die Beweislast für den milliardenschweren KI-Investitionszyklus ist gestiegen: Zunehmend stellen Marktteilnehmer die Frage, ob und wann sich die hohen Investitionen wirtschaftlich auszahlen.

Bereits im vergangenen Marktausblick haben wir drei grundlegende Unsicherheiten hervorgehoben, die die nächste, anspruchsvollere Phase der KI-Entwicklung prägen dürften: Wie viel KI-Infrastruktur wird tatsächlich benötigt? Wie schnell verbreitet sich KI in der realen Wirtschaft und führt zu messbaren Produktivitätsgewinnen? Und welche Unternehmen können ihre Investitionen letztlich in Umsätze, Cashflows und nachhaltige Gewinne übersetzen?

Die jüngsten Marktturbulenzen unterstreichen, wie relevant diese Fragen geworden sind. Dabei unterscheiden wir weiterhin zwischen kurzfristigem Gegenwind und längerfristigen Chancen. Unsere grundsätzliche Überzeugung vom transformativen Potenzial künstlicher Intelligenz bleibt bestehen. Gleichzeitig könnte das bislang aussergewöhnlich hohe Wachstumstempo der KI-Infrastrukturinvestitionen nachlassen. Umso stärker rücken die tatsächliche Nutzung der Technologie und die Frage nach ihrer wirtschaftlichen Rentabilität in den Vordergrund.

Vor diesem Hintergrund bleiben wir bei US-Aktien taktisch neutral, nachdem wir in der ersten Oktoberhälfte Gewinne mitgenommen hatten. Die längerfristigen Aussichten beurteilen wir jedoch weiterhin konstruktiv. Unsere strategische Übergewichtung beruht insbesondere auf den erwarteten wirtschaftlichen Vorteilen einer breiteren KI-Nutzung.

Auch bei europäischen Aktien bleiben wir taktisch neutral. Die jüngste relative Widerstandsfähigkeit ist bemerkenswert, ändert aber unsere grundsätzliche Einschätzung nicht. Wir sehen weiterhin ausgewählte Chancen bei Finanzwerten, Industrieunternehmen, im Gesundheitssektor und im Infrastrukturbereich.

Inflation und Zinsen: Warum wir weniger Fed-Zinserhöhungen erwarten als die Märkte

Nach dem kräftigen Anstieg infolge des Nahostkonflikts sind die Energiepreise im November deutlich gesunken. Sofern erneute Versorgungsstörungen ausbleiben, dürfte der Höhepunkt des energiebedingten Inflationsdrucks in den USA überschritten sein.

Unsere Schätzungen zeigen, wie stark dieser Effekt ausfallen könnte: Auf seinem Höhepunkt im September erhöhte der Energiepreisschock die jährliche US-Gesamtinflation um rund 1,5 Prozentpunkte. Bis Ende 2027 könnte sich dieser Beitrag umkehren und die jährliche Inflationsrate rechnerisch um etwa 0,8 Prozentpunkte senken. Das bedeutet nicht, dass die Verbraucherpreise insgesamt fallen müssen. Vielmehr dürfte der zusätzliche Preisauftrieb durch Energie nachlassen.

Auch der zusätzliche Preisdruck durch US-Zölle und den KI-Infrastrukturausbau könnte sich im kommenden Jahr abschwächen. Vollständige Entwarnung bedeutet das allerdings nicht.

Die US-Wirtschaft zeigt sich weiterhin robust. Für dieses Jahr rechnen wir mit einem Wachstum zwischen 2 und 2,5%, im kommenden Jahr mit einer leichten Abschwächung bei weiterhin mehr als 2% Wachstum. Gleichzeitig bleibt der Arbeitsmarkt angespannt. Das Lohnwachstum von rund 4% dürfte insbesondere bei Dienstleistungen für anhaltenden Preisdruck sorgen. Wir erwarten deshalb, dass sich die US-Kerninflation im kommenden Jahr weiterhin näher an 3% als am Inflationsziel der US-Notenbank Fed von 2% bewegen wird.

Für die US Fed ergibt sich daraus ein schwieriger Balanceakt. Während die robuste Konjunktur und die erhöhte Kerninflation für weitere Zinserhöhungen sprechen, könnten sinkende Energiepreise und bereits verschärfte Finanzierungsbedingungen den zusätzlichen Handlungsbedarf begrenzen.

Die Märkte rechnen derzeit mit bis zu drei Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte innerhalb der kommenden zwölf Monate. Wir erwarten dagegen eine Zinserhöhung im Dezember und einen weiteren Schritt im ersten Halbjahr 2027. Damit gehen wir von einer weniger ausgeprägten Straffung aus, als die Märkte einpreisen.

Für Anleger haben die gestiegenen Obligationenrenditen das Verhältnis von Chancen und Risiken verbessert. Ein erheblicher Teil des von uns erwarteten strukturellen Zinsanstiegs ist inzwischen in den Marktpreisen berücksichtigt. Wir bevorzugen deshalb weiterhin US-Staatsobligationen mit kurzen und mittleren Laufzeiten, die attraktive laufende Erträge bieten. Strategisch haben wir zudem unser Übergewicht in inflationsgebundenen Obligationenn ausgebaut, da längerfristige Inflationsrisiken trotz nachlassenden Energiepreisdrucks bestehen bleiben.

In Europa stellt sich die Lage etwas anders dar. Während die USA als Nettoenergieexporteur vergleichsweise gut gegen den Energiepreisschock abgeschirmt sind, ist Europa stärker von Energieimporten abhängig. Zudem übertragen sich höhere Energiepreise langsamer auf die Verbraucherpreise. Frühere Gaspreisanstiege wirken deshalb teilweise noch nach.

Im Euroraum lag die Gesamtinflation im Oktober bei rund 4%, die Kerninflation bei knapp 2,6%. Bislang gibt es nur begrenzte Hinweise darauf, dass höhere Energiekosten einen breiteren Lohn- und Preisdruck ausgelöst haben. Ob dies so bleibt, dürfte sich erst in den kommenden Monaten zeigen.

Wir erwarten weiterhin eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Dezember auf einen Einlagensatz von 2,75%. Weitere Schritte dürften davon abhängen, ob sich die energiebedingten Preissteigerungen zunehmend in der unterliegenden Teuerung festsetzen. Die bereits gestiegenen Finanzierungskosten dagegen könnten den zusätzlichen geldpolitischen Zinserhöhungsbedarf begrenzen.

Wochenausblick: Inflationsdaten und Konjunktursignale im Fokus

In dieser Woche stehen insbesondere Inflations- und Konjunkturdaten aus den USA sowie wichtige Frühindikatoren aus Europa im Mittelpunkt.

In den USA richten sich die Blicke auf die Daten zu den privaten Konsumausgaben einschliesslich des PCE-Preisindex, eines von der Fed besonders beachteten Inflationsmasses. Entscheidend dürfte sein, ob der Preisdruck bei Dienstleistungen weiterhin erhöht bleibt. Die zweite Schätzung des US-Wirtschaftswachstums am Mittwoch und das Verbrauchervertrauen am Dienstag liefern zudem Hinweise auf die Widerstandsfähigkeit der US-Konjunktur.

In Europa geben die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für November zu Wochenbeginn einen ersten Eindruck von der wirtschaftlichen Entwicklung zum Jahreswechsel. Am Dienstag folgt das deutsche ifo-Geschäftsklima, am Freitag stehen erste Inflationsschätzungen aus Frankreich und Spanien an. Zusätzliche Hinweise auf den geldpolitischen Kurs könnte das am Donnerstag veröffentlichte Protokoll der EZB-Sitzung vom Oktober liefern. Auch die Einschätzung der Europäischen Kommission zu den Haushaltsplänen der Mitgliedstaaten verdient Aufmerksamkeit.

In Grossbritannien stehen ebenfalls die Einkaufsmanagerindizes im Fokus. Nach zuletzt widerstandsfähigen Konjunkturdaten und einer etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Inflation dürften sie weitere Hinweise auf den geldpolitischen Spielraum der Bank of England liefern.

Insgesamt bleibt eine zentrale Frage für die Märkte, wie zügig der Inflationsdruck mit Blick auf das Jahr 2027 nachlässt und wie die Notenbanken darauf reagieren. Unsere Einschätzung: Sinkende Energiepreise könnten den geldpolitischen Handlungsdruck verringern, ohne dass die Risiken einer hartnäckigen Kerninflation bereits überwunden wären. Für Anleger bleiben deshalb attraktive laufende Obligationenerträge und eine sorgfältige Auswahl von Laufzeiten und Risiken besonders relevant. (BlackRock/mc/ps)