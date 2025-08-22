Plüschhund Jack ist Perths ungewöhnlichster Hotelgast

Ein verlorener Stoffhund wird Social-Media-Star: Jack begeistert weltweit mit seinen Abenteuern und wird im Hotel sogar „Mitarbeiter“.

Er tauchte eines Tages in der Hotelwäsche auf – ein kleiner, knuddeliger Stoff-Labrador. Seitdem bringt Jack, wie ihn das Team eines Hotels in der australischen Stadt Perth genannt hat, nicht nur die Belegschaft zum Schmunzeln, sondern begeistert als Social-Media-Star auch Menschen rund um den Globus – und das Abenteuer hat gerade erst begonnen.

Lesen Sie den ganzen Artikel in der Berliner Morgenpost