moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Plüschhund Jack ist Perths ungewöhnlichster Hotelgast
Panorama

Plüschhund Jack ist Perths ungewöhnlichster Hotelgast

Plüschhund Jack ist Perths ungewöhnlichster Hotelgast
Von moneycab

Ein verlorener Stoffhund wird Social-Media-Star: Jack begeistert weltweit mit seinen Abenteuern und wird im Hotel sogar „Mitarbeiter“.

Er tauchte eines Tages in der Hotelwäsche auf – ein kleiner, knuddeliger Stoff-Labrador. Seitdem bringt Jack, wie ihn das Team eines Hotels in der australischen Stadt Perth genannt hat, nicht nur die Belegschaft zum Schmunzeln, sondern begeistert als Social-Media-Star auch Menschen rund um den Globus – und das Abenteuer hat gerade erst begonnen.

Lesen Sie den ganzen Artikel in der Berliner Morgenpost

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt: