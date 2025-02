Polizei rettet Babyrobbe

Eine untergewichtiges Robbenbaby irrte auf den Strassen New Havens umher. Die Polizei kam ihm zu Hilfe. Jetzt erholt sich die junge Kegelrobbe in einem Aquarium – und soll dieses schnellstmöglich wieder verlassen.

Die Polizei hat ein untergewichtiges Robbenbaby von den Strassen im US-Bundesstaat Connecticut gerettet. Es bewegte sich über Strassen in der Nähe der Yale-Universität. Nun ist die junge Robbe in einem Aquarium – und bekommt dort so viele Fische, wie sie sich nur wünschen kann.

Das Jungtier wurde bereits vor einigen Tagen von der Polizei von New Haven aufgefunden. Ein Passant hatte gemeldet, dass er eine möglicherweise verletzte Robbe auf der Strasse gesehen habe, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Das Tier war mehr als 300 Meter vom nächsten Fluss entfernt.

Bei den Polizisten sorgte die junge Robbe für Begeisterung. Sie blieben in der Nähe des Tiers, bis es in ein Aquarium abtransportiert wurde, wo es sich jetzt erholen kann.

