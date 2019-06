Technologiekonzerne gegen neue US-Zölle für ihre Produkte aus China

New York – Mehrere Technologiekonzerne wie Apple und Microsoft wollen ihre in China gefertigten Produkte einem Medienbericht zufolge vor einer neuen Runde geplanter US-Zölle schützen. Die Unternehmen hätten schriftlich bei der Regierung von Präsident Donald Trump um eine Ausnahme gebeten, berichtet der US-Sender CNN. Populäre Elektronikprodukte dieser Firmen wie das iPhone von Apple werden bislang fast ausschliesslich in der Volksrepublik produziert.

Das Weisse Haus erwägt demnach, einen Zoll von 25 Prozent auf Güter aus China zu erheben, die von den bisher im Handelsstreit zwischen beiden Ländern verhängten Strafzöllen ausgenommen waren. Dieses Vorhaben würde die Kosten für die Verbraucher verteuern oder die Gewinnspanne der Unternehmen beeinträchtigen, hiess es.

Chinesische Güter im Umfang von 300 Mrd Dollar betroffen

Betroffen wäre von dem geplanten neuen Zoll CNN zufolge eine grosse Bandbreite an Produkten vom T-Shirt über Laptops und Videokonsolen bis hin zu lebenden Büffeln sowie Affen. Dabei gehe es um Güter aus China im Volumen von 300 Milliarden Dollar. Auch HP Inc , Intel , Dell, Sony und Nintendo hätten bei der US-Regierung eine Ausnahme erbeten, so CNN.

Apple erinnert an seine Bedeutung für die US-Wirtschaft

Apple legte seinem Schreiben demnach eine Liste von fast 20 Produkten bei, für die der Konzern eine Ausnahme von dem geplanten Zoll erreichen will. Dazu gehören das iPhone, die MacBooks und Apple TV. Zugleich habe Apple an die Wichtigkeit des Unternehmens erinnert, das der grösste Zahler von Unternehmenssteuer in den USA sei und hinter mehr als zwei Millionen Jobs landesweit stehe.

„Die chinesischen Produzenten, mit denen wir konkurrieren, haben keine bedeutende Präsenz im US-Markt und wären deshalb nicht von US-Zöllen betroffen“, zitierte CNN aus dem Schreiben des Unternehmens. „Deshalb würde ein solcher Zoll das Spielfeld zugunsten unserer globalen Konkurrenten kippen.“

Verlegung der iPhone-Produktion in andere Länder?

Apple bereitet sich Medienbericht zufolge auch darauf vor, zumindest die Produktion der iPhone-Modelle für den US-Markt in Länder wie Vietnam zu verlegen. (awp/mc/pg)