Unesco erklärt finnische Sauna zum immateriellen Kulturerbe

Die Leidenschaft der Finnen fürs Saunieren zählt künftig zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. „Die Saunakultur in Finnland ist ein integraler Bestandteil des Lebens der Mehrheit der finnischen Bevölkerung“, hiess es in einer Erklärung der UN-Kulturorganisation Unesco. Außerdem in die Liste aufgenommen wurden die chinesische Kampfkunst und Bewegungslehre Tai-Chi sowie das europäische Bauhüttenwesen.

