USA warnen wegen Ansteckungszahlen vor Reisen in die Schweiz

Bern – Die Behörden in den USA warnen vor Reisen in die Schweiz. Grund sind die Corona-Fallzahlen. Die Warnung wurde am Montag auf der Webseite des Aussenministeriums und der US-Seuchenschutzbehörde CDC veröffentlicht.

Die Schweiz, aber auch Aserbaidschan und Estland wurden aufgrund steigender Infektionszahlen auf «Stufe vier: sehr hoch» heraufgestuft. Das bedeutet, dass Reisen in die Schweiz vermieden werden sollten. Personen aus den USA können seit Ende Juni wieder in die Schweiz einreisen.

Menschen, die in die Schweiz reisen müssen, empfehlen die Behörden in den USA, sich zuvor vollständig impfen zu lassen. Wegen der hohen Ansteckungszahlen in der Schweiz hätten indes auch vollständig Geimpfte ein Risiko, sich mit Covid-19 anzustecken und Varianten des Virus weiterzuverbreiten. (awp/mc/ps)