VP Bank Spotanalyse der neusten US-Inflationsdaten

Die US-Inflationsrate ist im Dezember von 2.7 % auf 2.9 % gestiegen. Gegenüber November betrug der Preisanstieg 0.4 %. Die Jahresveränderungsrate der Kernteuerung fällt von 3.3 % auf 3.2 %. Der Anstieg der Gesamtinflationsrate ist den höheren Energie- und Nahrungsmittelpreisen zuzuschreiben. Bei den Energiegütern wurde gegenüber November sogar ein deutlicher Anstieg von 2.6 % verzeichnet.

von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Die Kernrate, welche die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, ging auf Jahresbasis zurück. Im direkten Monatsvergleich hat sich der Preisanstieg der Kernrate ebenfalls leicht auf 0.2 % abgeschwächt. Im November betrug die Kernteuerung noch 0.3 % gegenüber Oktober.

Gegenüber November hat sich etwa der Preisanstieg von Gebrauchtwagen merklich abgeschwächt, wenngleich das Plus von 1.2 % noch immer relativ hoch ausfällt. Erfreulich ist, dass sich der Preisauftrieb von Mieten und kalkulatorischen Eigenmieten gegenüber dem Vorjahresmonat weiter abschwächt, obwohl im direkten Monatsvergleich ein leicht höherer Anstieg bei beiden Komponenten zu vermelden war. Mieten und kalkulatorische Eigenmieten sind die Schwergewichte bei der Messung der Teuerungsentwicklung.

An den Märkten dürfte man beruhigt sein, dass die Inflationsrate im Rahmen der Erwartungen ausfiel und die Kernteuerung sogar etwas nachgab. Eine Gesamtrate von über 3 % hätte wohl neuerliche Zinsängste geschürt, so aber bleibt die Hoffnung am Leben, dass die Fed im Laufe des Jahres zumindest moderat die Zinsen senkt.

Bereits vergangene Woche hatte ein unerwartet guter US-Arbeitsmarktbericht die Aussicht auf geldpolitische Lockerungen gedämpft. Generell gilt aber, dass der Stellenwert der Inflationsrate für die Fed wohl etwas an Bedeutung verloren haben dürfte.

Das Augenmerk der US-Währungshüter gilt wohl vor allem der wirtschaftlichen Entwicklung. Sollte die US-Wirtschaft weiterhin robust weiterlaufen, gibt es keinen triftigen Grund, die Zinsen zu reduzieren – auch wenn die Inflationsrate fällt. Ein hohes Wachstum gefährdet das mittel- bis langfristige Inflationsziel der Fed. (VPB/mc)