VP Bank Spotanalyse: Jobwachstum in den USA im September intakt

Besser eine Zahl als gar keine Zahl. So muss der heutige Arbeitsmarktbericht für September aufgefasst werden. Er liefert lediglich weitere Indikationen zum aktuellen Zustand am Jobmarkt.

von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Die US-Wirtschaft hat im September 119.000 neue Stellen ausserhalb des Landwirtschaftssektors geschaffen. Die Arbeitslosenquote steigt von 4.3 % auf 4.4 %.

In den kommenden Wochen werden nun nach und nach wichtige Daten nachgeliefert werden, deren Aufbereitung wegen des US-Regierungsstillstandes verzögert war. Damit wird sich das konjunkturelle Bild der US-Wirtschaft wieder schärfen – gegenwärtig ist es noch verpixelt. Einschränkend gilt allerdings, dass der Shutdown auch das Wachstum belastet hat und als ein weiterer Sonderfaktor berücksichtigt werden muss.

Die September-Zahlen zeigen einen robusten Arbeitsmarkt. Allerdings wurde der Arbeitsplatzaufbau in den Vormonaten nach unten revidiert. Das übergeordnete Bild einer schwächeren Beschäftigungsdynamik bleibt damit erhalten. Das geringere Arbeitsangebot aufgrund der restriktiveren Einwanderungspolitik spielt eine sekundäre Rolle. Umfragen unter Verbrauchern zeigen, dass es deutlich schwieriger geworden ist, eine neue Stelle zu bekommen.

Die US-Notenbank Fed wird für ihren Zinsentscheid im Dezember weitere Informationen benötigen. Liegen zu wenig aktuelle Daten vor, wird sie im Zweifelsfalle auf eine weitere Zinssenkung verzichten.

Das robuste Zahlenwerk im September hat die Wahrscheinlichkeit für eine Dezember-Zinssenkung reduziert. Das heisst aber nicht, dass es dabei bleibt. Die US-Währungshüter werden bis zur Dezember-Sitzung noch einige Daten erhalten, um sich ein vollständiges Bild zum Zustand der Wirtschaft machen zu können. (VP Bank/mc/pg)