VP Bank Spotanalyse: US-BIP im Zeichen des KI-Booms

Die US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3.4 %. Hauptwachstumstreiber waren die privaten Konsumausgaben, die rund Dreiviertel des Wachstums des Bruttoinlandprodukts (BIP) erklären. Die privaten Investitionen legen derweil annualisiert um satte 19.4 % gegenüber dem Vorquartal zu. Auf die KI-Investitionen entfallen rund ein Drittel des BIP-Zuwachses.

von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Der Aussenhandel dämpft hingegen das Wachstum um mehr als drei Prozentpunkte. Die deutliche Ausweitung der Importe ist die Kehrseite des KI-Booms. Für die Errichtung der Rechenzentren sind viele Komponenten aus dem Ausland erforderlich. Dazu gehören insbesondere Chips, aber auch Baumaterial und Metallteile.

Ein Ende des starken US-Wachstums zeichnet sich vorerst nicht ab. Hierfür sind die Investitionen in die Künstliche Intelligenz schlicht zu hoch. Für die Privathaushalte könnte indes die relativ hohe Inflationsrate noch zu einer schweren Bürde werden. Die im Zuge des Iran-Konflikts gestiegenen Spritpreise schränken die Konsummöglichkeiten ein. Reallohnverluste könnten im kommenden Jahr den privaten Konsum deutlicher belasten als dies im laufenden Jahr der Fall ist.

Das dynamische Wachstum bekräftigt, dass die Fed im Dezember ihren Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird. Bereits in der Kommunikation zu ihrer Sitzung am Mittwoch verwies die US-Notenbank auf einen kräftigen BIP-Zuwachs. (VPB/mc/pg)