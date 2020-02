Wachstum der chinesischen Industrie auf 5-Monats-Tief

Peking – Chinas Industrie ist im Januar einer privaten Umfrage zufolge so langsam wie seit fünf Monaten nicht mehr gewachsen. Der Caixin/Markit Index (PMI) vom Montag verringerte sich von 51,5 im Dezember auf 51,1 und verfehlte damit die Erwartungen.

Analysten hatten mit einem Wert von 51,3 gerechnet. Er blieb damit aber über der Schwelle von 50, die Wachstum signalisiert. Laut der privaten Konjunkturumfrage liegen die Gründe im Abrutschen der Exportaufträge nach drei Monaten Expansion in die Kontraktion und im Rückgang der Auftragseingänge.

Daten vor Ausbruch des Corona-Virus erhoben

Die Ergebnisse, die sich vor allem auf kleine und exportorientierte Unternehmen konzentrieren, waren etwas optimistischer als die Ergebnisse einer am Freitag veröffentlichten offiziellen Umfrage, die zeigte, dass das Wachstum ins Stocken geraten war. In dem Ergebnis der Caixin-Umfrage spiegelt sich noch nicht der Ausbruch des Corona-Virus in China wider, der in der vergangenen Woche zu landesweiten Verkehrsbeschränkungen und Massnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit geführt hat.

Während des SARS-Ausbruchs in den Jahren 2002-03 fiel Chinas Wirtschaftswachstum innerhalb weniger Monate um zwei Prozentpunkte, aber erholte sich schnell, sobald die Krankheit unter Kontrolle gebracht war. Sowohl die chinesische Nachfrage als auch die Weltwirtschaft waren jedoch im Allgemeinen stabiler. (awp/mc/ps)