Warum die Oasis-Reunion die britische Inflation anheizt

Ausverkaufte Stadien, teurere Hotels und ein schlechter Zeitpunkt. Die Oasis-Reunion könnte die britische Inflation kurzfristig anheben. Für die Bank of England wird das Timing von Zinssenkungen heikler.

«Don’t Look Back in Anger» sangen einst die Oasis-Brüder Noel und Liam Gallagher. Ob die Bank of England die Comeback-Tour der Britpop-Band kritisch beurteilen wird, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Denn die ausverkauften Reunion-Konzerte könnten die Inflation in Grossbritannien kurzfristig erhöhen. Das erschwert der britischen Notenbank ihre geldpolitischen Entscheidungen, da sie auf Preisstabilität achten muss. Ökonomen schätzen, dass die Gesamtinflationsrate in diesem Monat um bis zu 0,04 Prozentpunkte steigen könnte – vorausgesetzt, die Konzerte finden während des offiziellen Erhebungszeitraums des Nationalen Statistikbüros statt.

