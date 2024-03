Warum sprinten Frauen hinter Eierspeisen her?

Als wäre Kochen nicht schon gefährlich genug: Wieso binden sich diese Damen im britischen Örtchen Olney eine Schürze um und flitzen mit Pfannkuchen durch die Strassen? Ein Bild und seine Geschichte.

Monty Python und Mince Pie, die Queen und der Afternoon Tea: Die Briten nennen so vieles ihr Eigen, worum man sie nur beneiden kann.

Zudem sind sie ungekrönte Weltmeister im Erfinden absurder Wettbewerbe: Beim Käserollen stürzen sich alljährlich Massen lebensmüder Spassvögel einen Steilhang in Südengland hinunter. Sie hechten den Käserädern hinterher, die sie zuvor eigenhändig den Berg hinuntergestossen haben.

Oxford-Studenten wurden mit dem «Dangerous Sports Club» zu Pionieren des Extremsports, bevor es das Wort überhaupt gab: Kühn flogen sie mit Drachen von Vulkanen, fuhren im Einkaufswagen durch einen Eiskanal oder im Bett durchs Wildwasser.

Die Liebhaber kalter Stinkebrühe versammeln sich im Örtchen Llanwrtyd Wells zum legendären «Bogsnorkelling» (Sumpfschnorcheln), um sich durch einen 55 Meter langen sumpfigen Graben im Torfmoor von Wales zu quälen.

Und beim einst vor allem in Yorkshire äusserst beliebten «Ferret Legging« (»Frettchen-Hoseln») geht es darum, sich ein lebendiges Frettchen in die (unten zugebundene) Hose zu stecken und es möglichst lang genau dort zu behalten – Unterhose tragen ist verboten. Mit ihren Knopfaugen und dem kuscheligen Pelz sieht so ein Frettchen zwar recht possierlich aus, hat aber sehr scharfe Zähne und isst gern Fleisch.

Als wäre das alles nicht schon bizarr genug, rennen die Frauen im Örtchen Olney, gelegen etwa 100 Kilometer nordwestlich von London, alljährlich ihren Pfannen hinterher. Freiwillig und regelmässig tun sie das, jeden Faschingsdienstag um 11.55 Uhr – und das seit dem Jahr 1445.

Von den Kirchenglocken überrascht

So will es zumindest die Legende, die diesem merkwürdigen Wettbewerb zugrunde liegt. »In diesem Jahr soll eine Frau beim Zubereiten von Pfannkuchen die Zeit vergessen haben«, erklärt David Phillipson am Telefon. «Als die Kirchenglocken läuteten und den Gottesdienst ankündigten, rannte die Dame völlig überrascht mit ihrer Pfanne in der Hand los Richtung Kirche», so der pensionierte Finanzbeamte.

Lesen Sie den ganzen Beitrag bei SPIEGEL