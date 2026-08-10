Wie «Harry Potter»-Fans wegen eines Hauselfen ein teures Energieprojekt verzögerten

Dobby kann weiter in Frieden ruhen: Die Kabeltrasse eines Energieprojekts sollte direkt durch das fiktive Grab des Hauselfen in Wales führen. Doch die Planer hatten die Rechnung ohne die Potterheads gemacht.

In der Welt von «Harry Potter» könnten Zauberer möglicherweise Berge versetzen. In der Realität haben Fans der Welt von J.K. Rowling immerhin die Verlegung eines Grabes verhindert – also zumindest einer fiktiven Ruhestätte.

In Wales sind Kabel eines mehrere Hundert Millionen Euro teuren Energieprojekts nicht an der geplanten Stelle durch die Dünen eines Strands verlegt worden, weil dort in der «Harry Potter»-Filmreihe der Hauself Dobby begraben worden ist.

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