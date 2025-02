Gracy Chen, CEO Bitget, im Interview

Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Frau Chen, seit Sie 2022 zu Bitget gekommen sind, hat das Unternehmen ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. Können Sie uns einige der Massnahmen und Veränderungen nennen, die zu einem Anstieg der Nutzerbasis von 8 Millionen auf über 45 Millionen und zur Erweiterung Ihres Teams von 1.100 auf 1.500 Mitarbeiter geführt haben?



Gracy Chen: Unser Wachstum verlief im Laufe der Jahre nicht linear, aber ich glaube, dass unser kontinuierliches, stetiges Wachstum auf unseren Fokus auf die Betreuung unserer Kunden durch kontinuierliche Innovation und strategische Partnerschaften zurückzuführen ist.

Während des Krypto-Winters 2022 kam es in der Kryptoindustrie zu zahlreichen Entlassungen. Die Branche sah sich einem Abwärtstrend gegenüber, und der Personalabbau erstreckte sich über die Kryptoindustrie hinaus auch auf andere Branchen wie die Technologiebranche. Auf der anderen Seite haben wir bei Bitget in dieser Zeit weiterhin strategisch eingestellt. Durch eine konservative Aufstockung der Belegschaft konnten wir ein 1’600 Mitarbeiter starkes Team aufbauen, das sich der Bedienung eines schnell wachsenden Marktes widmet.

Aus der Sicht der Unternehmensführung haben wir unsere Rechts- und Compliance-Bemühungen durch die Einstellung von Hon Ng als Chief Legal Officer verstärkt und Min Li ernannt, um das globale Wachstum von Bitget voranzutreiben. Mit einem Team von ergebnisorientierten Veränderern haben sie meiner Meinung nach auch Massstäbe gesetzt und Bitget dazu angetrieben, die bisher erzielten Ergebnisse zu erreichen.

Im Kern unserer Geschäftstätigkeit glauben wir, dass die Fokussierung auf unsere Kunden der Schlüssel zu unserem Erfolg ist. Mit Blick auf die Nutzerorientierung haben wir robuste Compliance- und Sicherheitsprotokolle entwickelt, um Qualitäts- und Trendprojekte für Investoren aufzulisten, die frühzeitig Anteile erwerben können. Ich glaube, dass sich das Vertrauen der Kunden in uns in dem massiven Wachstum unserer Nutzerbasis widerspiegelt.

Das Spot-Handelsvolumen von Bitget stieg von 28 Milliarden USD im ersten Quartal auf rund 48 Milliarden USD im vierten Quartal 2024. Welche Faktoren führen Sie auf dieses beeindruckende Wachstum zurück und wie ist es im Vergleich zur Gesamtmarktleistung einzuordnen?

Seit der Wiedereinführung von Bitget in unser Dienstleistungsangebot ist es unsere Priorität, unser Angebot an hochwertigen Krypto-Projekten zu erweitern. Meiner Meinung nach ist dies der Grund für den Anstieg des Spothandels. Unser Forschungs- und Listing-Team behält die Branchentrends genau im Auge, damit Bitget Projekte rechtzeitig listen kann. Abgesehen davon sind Compliance und Sicherheit Teil unserer DNA und wir haben strenge Bedingungen, die alle neuen Projektlisten erfüllen müssen, bevor wir sie auf unsere Plattform aufnehmen. Im Jahr 2024 haben wir 21 Launchpool-Projekte ausgewählt, darunter ZK, ENA und SWELL, die den Nutzern eine durchschnittliche jährliche Rendite von 89 % bieten und Höchstwerte von 329 % erreichen.

Sie haben kürzlich die Initiative Blockchain4Her mit einer Zusage von 10 Millionen US-Dollar ins Leben gerufen. Welche konkreten Ziele möchten Sie mit diesem Programm erreichen und wie wollen Sie den Erfolg messen?

Blockchain4Her wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, das Unternehmertum von Frauen zu fördern und die Leistungen von Frauen im Bereich Blockchain und Web3 anzuerkennen. Obwohl die Branche Fortschritte gemacht hat, gibt es in diesem Bereich immer noch eine erhebliche geschlechtsspezifische Voreingenommenheit, da nur 6 % der von Frauen geführten Blockchain-Startups Finanzmittel erhalten. Durch Inkubationsprogramme, Pitch-Wettbewerbe und Auszeichnungen möchte Blockchain4Her Frauen mit den richtigen Werkzeugen ausstatten, um Führungsrollen im Web3 zu übernehmen, und sich damit der Vision von Bitget anschliessen, durch die Blockchain eine gerechtere und integrativere Zukunft zu schaffen.

Eine aktuelle Bitget-Studie ergab, wie gerade von Ihnen erwähnt, dass von Frauen geführte Blockchain-Startups nur 6 % der Gesamtfinanzierung erhielten. 40 % der Mitarbeiter bei Bitget sind Frauen. Wie findet man weibliche Mitarbeiter in einem von Männern dominierten Bereich und was muss getan werden, um die Sichtweise der Investoren gegenüber von Frauen geführten Startups zu ändern?

Die Einstellungspolitik von Bitget zielt darauf ab, das volle Potenzial von Talenten in unserer Branche zu nutzen, um Innovation und Wachstum voranzutreiben. Durch Initiativen wie Blockchain4Her wollen wir einen sicheren Weg bieten, um mehr Frauen zu ermutigen, in die Welt der Kryptowährungen einzusteigen und sie zu erkunden. Dadurch vergrössern wir den Pool an Frauen in der Krypto-Branche und können hoffentlich mehr Frauen in einem historisch von Männern dominierten Bereich einstellen.

Eine Möglichkeit, die Sichtweise der Investoren auf von Frauen geführte Startups zu verändern, besteht darin, die Herausforderungen, mit denen solche Startups konfrontiert sind, in den Vordergrund zu rücken. Durch die Sensibilisierung und Förderung einer Gemeinschaft gleichgesinnter Unternehmer wird Blockchain4her auf die Schaffung einer integrativeren Finanzierungslandschaft hinarbeiten.

Bitget hat einen massiven Anstieg der Nutzer der Generation Z verzeichnet. Wie interpretieren Sie diesen Trend und welche Strategien setzt Bitget um, um diese jüngere Bevölkerungsgruppe anzusprechen?

Der beeindruckende Anstieg, den wir im November beobachtet haben, lässt sich zum Teil auf die Erwartungen im Zusammenhang mit der weltweit zunehmenden Pro-Krypto-Haltung zurückführen. Dieser Anstieg spiegelt jedoch auch eine umfassendere Veränderung in der Art und Weise wider, wie jüngere Generationen mit Finanzen und Investitionen umgehen.

Da Informationen jederzeit verfügbar sind, verlassen sich viele junge Investoren, wie z. B. Nutzer der Generation Z, nicht mehr ausschliesslich auf Banken oder Makler, um ihr Geld anzulegen. Die technikaffine Generation ist heute in der Lage, einfacher als die vorherige Generation tiefgreifende Recherchen zu verschiedenen Anlageinstrumenten durchzuführen, sodass sie fundiertere Entscheidungen treffen können. Um Schritt zu halten, hat Bitget damit begonnen, KI-Agenten zur Aggregation und Analyse von Marktdaten einzusetzen, die Händlern Handelssignale, Erkenntnisse und Trendvorhersagen liefern. Durch den Einsatz von KI wollen wir Händlern genauere Echtzeitinformationen zur Verfügung stellen, auf deren Grundlage sie handeln können.

Wie sehen Sie die Entwicklung des Unternehmens auf dem Derivatemarkt in den kommenden Jahren, wenn man bedenkt, dass das tägliche Handelsvolumen von Bitget bei Futures etwa 15 Milliarden USD erreicht?

Mit einem Marktanteil von 19,32 % hat Bitget ein stetiges Wachstum verzeichnet, und es wäre nicht überraschend, wenn unser Derivatemarkt weiter expandieren würde. Mit einem täglichen Futures-Handelsvolumen von 15 Milliarden US-Dollar gehört Bitget zu den fünf grössten globalen CEXs und ist damit nicht nur Teil der Krypto-Derivate-Landschaft, sondern gestaltet diese aktiv mit. Da der Markt für Krypto-Derivate bis 2026 voraussichtlich 10 Billionen US-Dollar erreichen wird, konzentriert sich Bitget darauf, unsere Handelsfunktionen zu innovieren und KI-gesteuerte Strategien zu integrieren, um Händlern die notwendigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um vom Markt zu profitieren.

Der Bitget-Token (BGB) erlebte einen erstaunlichen Anstieg des Handelspreises von 0,6 USD zu Beginn des Jahres 2024 auf derzeit etwa 7 USD. Welche Faktoren haben zu diesem erheblichen Anstieg beigetragen und wie spiegelt sich dies in der Gesamtleistung von Bitget wider?

Der Anstieg von BGB signalisiert das robuste Wachstum und die strategische Vision unserer Börse. Dieser Anstieg ist nicht nur eine Frage der Zahlen, sondern spiegelt auch unser wachsendes Ökosystem und das Vertrauen unserer 45 Millionen Nutzer wider. Im Jahr 2024 führte Bitget mehrere Produktaktualisierungen und innovative Funktionen ein, die bei den Nutzern Anklang fanden. Der Handel vor dem Börsengang bietet einen frühzeitigen Zugang zu Premium-Vermögenswerten, während LaunchX als innovative Plattform für die Einführung von Token dient, die für die Web3-Community entwickelt wurde. Mit Blick auf die Zukunft planen wir die Einführung einheitlicher Konten, API-Upgrades, Kreditvergabetools und eine tiefere KI-Integration, was die Leistung von Bitget weiter steigern würde.

Bitget hat seine Angebote mit über 500 Spot-Handelspaaren aktiv erweitert. Wie bringen Sie den Wunsch nach einer Vielfalt an Vermögenswerten mit dem Bedarf an Qualität und Sicherheit bei den von Ihnen angebotenen Vermögenswerten in Einklang?

Bei Bitget haben wir einen robusten Listungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Projekt gründlich geprüft wird, bevor es zu unserer Handelsplattform hinzugefügt wird. Über den anfänglichen Prüfprozess hinaus führen wir auch routinemässig Überprüfungen jedes gelisteten digitalen Vermögenswerts durch, um sicherzustellen, dass sie unseren Plattformstandards entsprechen. Produkte, die den Standards nicht entsprechen, erhalten das Label „Sonderbehandlung“ und werden auf eine Beobachtungsliste gesetzt.

Bitget benachrichtigt dann das zuständige Projektteam, damit es die erforderlichen Korrekturen vornehmen kann, wobei eine Frist von sieben Tagen für die Benachrichtigung und eine Frist von sieben Tagen für die Korrektur vorgesehen ist. Vermögenswerte, die nach der siebentägigen Korrekturfrist weiterhin auf der Beobachtungsliste stehen, werden von Bitget aus der Liste gestrichen. Durch diesen End-to-End-Prozess stellen wir sicher, dass wir eine breite Palette von Angeboten aufrechterhalten und gleichzeitig strenge Sicherheitsstandards einhalten.

Welche spezifischen Trends oder Entwicklungen werden Ihrer Meinung nach in den nächsten zwei bis drei Jahren den grössten Einfluss auf die Kryptoindustrie haben, während sich die Blockchain-Technologie weiterentwickelt? Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Beziehung zwischen traditionellen Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen angesichts der kürzlich erfolgten Genehmigung von Bitcoin-ETFs entwickeln, und welche Rolle spielt Bitget bei dieser Konvergenz?

Drei Trends werden voraussichtlich einen erheblichen Einfluss auf den Sektor haben:

KI-Agenten werden voraussichtlich eine grössere Rolle spielen und alles vom Handel bis zur Benutzerinteraktion in der Kryptowelt verwalten. Sie werden personalisierte Dienste anbieten, aber Bedenken hinsichtlich Marktmanipulationen aufkommen lassen.

Krypto-Zahlungen könnten zunehmen, da Stablecoins in kleinen Unternehmen zur Norm werden, um Gebühren zu sparen. Dies könnte Transaktionen schneller und billiger machen, obwohl Vorschriften bei der Einführung eine Schlüsselrolle spielen werden.

Die Tokenisierung von Vermögenswerten der realen Welt (RWA) wird wahrscheinlich zunehmen und physische Vermögenswerte in digitale Token umwandeln, um den Zugang und die Liquidität zu verbessern. Dieser Trend, der von Institutionen wie BlackRock unterstützt wird, deutet auf eine Verschmelzung des traditionellen Finanzwesens mit der Blockchain hin, um Finanzsysteme stärker zu integrieren.

Mit der Einführung von Krypto-ETFs im Jahr 2024 hat das institutionelle Interesse an Kryptowährungen dazu beigetragen, dass diese als traditionelle Anlageklasse anerkannt werden. Da TradFi-Akteure in das Krypto-Ökosystem eintreten, benötigen diese Web2-Akteure Tools, die einen reibungslosen Übergang unterstützen. Aus diesem Grund möchte Bitget seine Unterstützung für institutionelle Kunden, darunter Market Maker, Broker, Vermögensverwalter und grosse Finanzinstitute, verbessern.

Bitget hat sich auf das Copy-Trading konzentriert, wobei über 52’000 neue Händler der Plattform beigetreten sind. Wie wichtig ist diese Funktion für die Wachstumsstrategie von Bitget und wie viel Prozent Ihrer Nutzerbasis sind im Copy-Trading tätig?

Copy-Trading ist der Eckpfeiler der Wachstumsstrategie von Bitget und spielt eine wichtige Rolle bei der Gewinnung und Bindung von Benutzern. Mit über 400’000 Copy-Tradern und über 100’000 Händlern, von denen man kopieren kann, wird dieser Handel weiterhin ein wesentliches Merkmal von Bitget sein.

Mit Blick auf das Jahr 2025: Was sind Ihre drei wichtigsten Prioritäten für Bitget und wie wollen Sie den Wachstumskurs des Unternehmens in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt aufrechterhalten?

Im Jahr 2025 werden wir uns auf drei Kernbereiche konzentrieren: die Verbesserung der institutionellen VIP-Services, das Wachstum des BGB PayFi-Ökosystems und die Stärkung der Sicherheit und Compliance bei Bitget. Unser Ansatz konzentriert sich auf die strategische weltweite Expansion, kontinuierliche Innovation und die Entwicklung benutzerorientierter Lösungen, die den tatsächlichen Marktanforderungen entsprechen. Wir wollen nicht nur expandieren, sondern durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen technologischer Entwicklung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften die Art und Weise revolutionieren, wie Menschen mit Kryptowährungen handeln.

Am Ende des Interviews haben Sie zwei Wünsche frei. Welche sind das?

Mein erster Wunsch wäre, dass sich die Einführung von Kryptowährungen weltweit beschleunigt und natürlich, dass Bitget weiterhin erfolgreich ist.

