Johannes Weirather, CEO Farie, im Interview

Moneycab.com: Herr Weirather, die Modell- und Entwicklungszyklen in der Autoindustrie werden immer schneller. Gerade die Elektrifizierung und Digitalisierung treiben die Entwicklung an. Welche Auswirkungen hat das auf den Occasionsmarkt?

Johannes Weirather: Sie sprechen die grösste Transformation in der Geschichte des Automobils an. Wir befinden uns in einer extrem spannenden Phase, die viel Veränderung mit sich bringt. In dieser Phase ist es wichtig für Unternehmen, agil zu sein, um sich an die Marktveränderungen anzupassen, aber auch von den Opportunitäten im Markt zu profitieren. 2023 waren 4,7 Milionen Personenwagen in der Schweiz zugelassen. 3% davon reine Elektrofahrzeuge. Wir werden in den nächsten 10 Jahren viel Bewegung im Markt sehen und neue Herausforderungen haben. Es braucht zirkuläre Systeme, um die Rohstoffe, die in den Fahrzeugen gebunden sind, wiederzuverwerten oder zu recyclen. Die Adaption von neuen Technologien und Modellen führt zu einer schnelleren Veränderung und potenziell einem schnelleren Alterungsprozess mancher Modelle. Autonomes Fahren ist ein Beispiel, für Technologie, die das Potenzial hat das Wettbewerbsumfeld der Hersteller neu zu verteilen.

Ein Occasionsauto klassisch zu kaufen – oder zu verkaufen – ist in der Regel mit viel Aufwand verbunden. Bei Farie läuft er rein online. Ist der Autokauf nicht ein haptisches Erlebnis? Man läuft um das Auto, man setzt sich rein, man macht eine Testfahrt…

Wie bei den meisten anderen Käufen recherchiert man den Autokauf heute online und verschafft sich ein Bild, welches das richtige Auto ist. Die komplette Abwicklung des Kaufs oder Verkaufs ist so online auch viel einfacher. Die meisten von uns können sich auch nicht mehr vorstellen, wie man ohne Online-Banking Finanztransaktionen vornimmt. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis Technologien wie AR und VR einem ein realistisches Gefühl für ein Auto vermitteln. Bis dahin bieten wir bei Farie eine 14-Tage-Geld-zurück-Garantie an. Zusammen mit einer persönlichen Online-Beratung und einer professionellen Präsentation des Fahrzeugs online kann sich der Kunde ein besseres Bild verschaffen, ob das Auto wirklich das richtige ist.

2020 wurden in der Schweiz fast 845’000 Gebrauchtwagen zugelassen, ähnlich viele dürften es nach Schätzungen in den letzten Jahren gewesen sein. Das Potenzial ist also riesig. Wie viele Autos werden heute rein über das Internet verkauft?

Unserer Schätzung nach sind es ca. 3 %. Wir gehen davon aus, dass die Anzahl der Autos, die rein über das Internet verkauft werden, kontinuierlich ansteigen wird. Dieses Wachstum wird getrieben durch Elektroauto-Käuferinnen und Käufer und einer jüngeren Generation, die in der digitalen Welt aufgewachsen ist.

Der Occasionsmarkt für Elektrofahrzeuge ist noch überschaubar. Wie sieht die Nachfrage bei Farie aus?

Stetig steigend! Elektroauto-Käuferinnen und Käufer sind neuen Technologien oft aufgeschlossen und somit für farie.ch die perfekten Kunden.

Bis wann könnte es unter den Occasionen mehr Elektrofahrzeuge geben als Autos mit herkömmlichen Antrieben?

Das hängt von vielen Faktoren ab. Es gibt Länder, die Vorreiter in der Elektromobilität sind. In Norwegen haben Elektroautos bereits einen Marktanteil von 25 % und Neuzulassungen sind bereits fast ausschliesslich reine Elektrofahrzeuge. Ich vermute, dass Norwegen die 50 %-Schallmauer in den nächsten vier bis sechs Jahren durchbrechen wird. Das zeigt, wie schnell es gehen kann. In der Schweiz wird es länger dauern. Regulatorik und Politik kann diese Entwicklung natürlich beschleunigen oder verlangsamen.

Suche ich einen Gebrauchtwagen, kann ich auf farie.ch mit wenigen Klicks meine Kaufkriterien auswählen und erhalte dann entsprechende Angebote. Wie geht es weiter, wenn ich mich für ein Angebot entscheide?

Das ist einfach. Falls Sie möchten, können Sie den Kauf direkt auf farie.ch abschliessen. Falls Sie das Fahrzeug leasen möchten, können wir direkt den Leasingvertrag abwickeln. Bei Barkauf geht es nochmals schneller, da müssen Sie nur das Geld überweisen. Wir bieten dann eine 30 Tage-Gratisversicherung an, die wir auch für Sie abschliessen. Dann wird das Fahrzeug gereinigt und zu Ihnen nach Hause geliefert. Von Kauf bis Lieferung vergehen oft nur wenige Tage. Der administrative Aufwand beschränkt sich auf wenige Minuten anstatt Stunden.

Beim «traditionellen» Occasionskauf schwingt immer die Unsicherheit mit, ob das Fahrzeug hält, was es verspricht. Wie stellen Sie die Qualitäts-Versprechen sicher?

Wer bei Farie ein Fahrzeug kauft, hat die Sicherheit, dass die Fahrzeuge einen umfangreichen 310-Punkte-Check durchlaufen. Zudem kauft man bei uns jedes Fahrzeug mit einer 12-Monate Garantie. Das 14 Tage-Rückgaberecht rundet das Versprechen ab. Bei uns geht der Kunde kein Risiko ein.

Wie oft kommt es vor, dass die Autos nach 14 Tagen zurückgegeben werden?

Sehr selten! In den meisten Fällen hat das Auto den Alltags-Check nicht bestanden. Zum Beispiel der Kofferraum ist doch zu klein für Kinderwagen und Einkäufe.

Farie war 2021 ein Spinoff von Carvolution, tritt jetzt aber als eigenständiges Unternehmen auf. Wie viele Ihrer Wagen im Angebot stammen von ausgeflotteten Abo-Fahrzeugen von Carvolution?

Heute haben wir über 1000 Fahrzeuge auf der Seite, auch von Carvolution. Dieser Anteil ist kleiner geworden, da die Fahrzeuge nun von verschiedenen validierten Partnern und auch von privaten Verkäufern kommen. Es ist uns wichtig, dass die Qualität der Fahrzeuge genauso hoch ist, wie wir es von Carvolution gewöhnt sind.

Wie läuft es ab, wenn ich meinerseits ein Auto über oder an Farie verkaufen will?

Hier bieten wir eine Gratislösung. Einfach auf unserer Website auf Auto verkaufen klicken. Dort fragen wir ein paar Datenpunkte ab sowie Inverkehrsetzung, Marke, Modell, Motorisierung und 1-2 andere Merkmale. Auf Basis dieser Daten können wir die genaue Ausführung des Autos identifizieren und eine Preisspanne angeben. Falls Sie das Auto innerhalb dieser Preisspanne verkaufen möchten, benötigen wir noch ein paar zusätzliche Informationen, um den genauen Preis zu ermitteln. Verkaufen Sie das Auto zu diesem Preis, kommen wir vorbei, holen es ab, prüfen das Auto und überweisen Ihnen das Geld.

Nach welchen Kriterien ermitteln Sie den Kaufpreis?

Wir haben sehr früh erkannt, dass dies einer der wichtigsten, um komplexesten Probleme ist zu lösen. Wir trainieren daher seit über zwei Jahren eine Künstliche Intelligenz, um den richtigen Kaufpreis zu berechnen.

Farie hat zuletzt eine Finanzierung in der Höhe von 4 Mio Franken durch die Mobiliar Versicherung abgeschlossen. Was ermöglicht Ihnen dieses Geld?

Das Kapital ermöglicht uns, unsere Wachstumsstrategie weiterzuverfolgen, die Bekanntheit von Farie zu stärken und unser grossartiges Team auszubauen und mit neuen Talenten zu stärken.