Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Montserrat, zwanzig Jahre Venture Leaders: 2006 gab es in der Schweiz kaum Risikokapital, heute fliessen fast drei Milliarden pro Jahr und praktisch jede Hochschule hat einen Accelerator. Welche Lücke wollten Sie damals mit dem Programm im Schweizer Startup-Ökosystem schliessen und welche Rolle spielt das Angebot von Venture Leaders heute für Startups?

Jordi Montserrat: Als wir Venture Leaders 2006 ins Leben riefen, wollten wir Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer dabei unterstützen, eine globale Denkweise zu entwickeln. Dazu gehörten Trainings, der Kontakt zu internationalen Vorbildern, Märkten und Investoren sowie die Möglichkeit, Schweizer Startup-Teams auf die internationale Bühne zu bringen.

«Die von den über 600 Alumni von Venture Leaders gegründeten Unternehmen haben mehr als 20’500 Arbeitsplätze geschaffen und über 9,5 Milliarden Franken Kapital aufgenommen.» Jordi Montserrat, Co-Founder and Managing Partner von Venturelab

Die Überlegung war einfach: Wenn die Schweiz im Segeln den America’s Cup gewinnen konnte, warum sollte sie dann nicht auch weltweit führende Innovationsunternehmen hervorbringen können? Wir hatten die wissenschaftliche Basis und die Talente. Wir wollten Gründerinnen und Gründern zeigen, was möglich ist, und ihnen das Selbstvertrauen und die Kontakte geben, um diese Ziele zu verfolgen.

Mit der Weiterentwicklung des Schweizer Startup-Ökosystems hat sich auch Venture Leaders weiterentwickelt. Heute umfasst das Programm sechs Teams mit Investoren- und Business-Roadshows für ausgewählte Startups mit grossem globalem Potenzial. Das Format hat sich verändert, aber der Anspruch bleibt derselbe: Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer dabei zu unterstützen, global zu denken und die Beziehungen aufzubauen, die sie brauchen, um ihre Ambitionen unternehmerisch umzusetzen.

Eine Woche Silicon Valley, London, München, Boston oder Barcelona, zehn Startups, dichtes Pitchprogramm: Wie viele der über 3’500 Investorenpitches haben zu einem Term Sheet geführt, wie messen Sie den Erfolg einer Roadshow und wo liegt der Unterschied zu anderen Förderprogrammen und Roadshows?

Wir behaupten nicht, dass jeder Pitch zu einem Term Sheet führt. Und wir haben keine verlässlichen Zahlen, mit denen sich jeder der 3’500 Pitches direkt einer Finanzierungsrunde zuordnen liesse. Die Kapitalbeschaffung funktioniert schlicht nicht so. Ein Treffen in Boston oder im Silicon Valley kann sechs Monate später zu einem zweiten Treffen führen und ein weiteres Jahr später zu einer Investition.

Was wir messen können, ist die längerfristige Entwicklung. Die von den über 600 Alumni von Venture Leaders gegründeten Unternehmen haben mehr als 20’500 Arbeitsplätze geschaffen und über 9,5 Milliarden Franken Kapital aufgenommen.

Den Erfolg einer Roadshow würde ich aber an mehr als nur am Geld messen. Haben die Unternehmerinnen und Unternehmer Investoren getroffen, die für die nächste Finanzierungsrunde relevant sind? Haben sie Kunden oder Partner gefunden? Haben sie verstanden, was sich ändern muss, um in den US-amerikanischen oder britischen Markt einzutreten? Können sie ihr Unternehmen international besser präsentieren?

Venture Leaders ist kein Tourismusprogramm für Startups. Es ist eine intensive Arbeitswoche mit ausgewählten Investoren, führenden Branchenvertretern, Workshops, Pitches und individuellen Gesprächen zur Geschäftsentwicklung.

Die Jury wählt nur zehn aus über 115 Bewerbungen ins Swiss National Startup Team. Nach welchen Kriterien wird die Wahl getroffen, und welchen Stellenwert hat die Auswahl im internationalen Investoren-Umfeld?

Zunächst einmal trifft Venturelab diese Auswahl nicht allein. Wir beziehen professionelle Investoren und Branchenexperten ein. Für Venture Leaders Mobile 2026 beispielsweise hat eine Jury aus Investoren und Fachleuten für mobile Technologien zehn Unternehmen aus mehr als 115 Bewerbungen ausgewählt.

«International investiert niemand allein deshalb, weil ein Unternehmen das Label «Swiss National Startup Team» trägt. Das Unternehmen muss den Investor weiterhin selbst überzeugen.»

Wir achten auf eine starke Technologie und klare Differenzierung, aber auch auf einen tragfähigen Business Case, globales Potenzial, ein ambitioniertes Team, internationale Skalierbarkeit und den richtigen Entwicklungsstand. Ist dies für die Unternehmerin oder den Unternehmer der richtige Zeitpunkt, um von Barcelona, Boston oder dem Silicon Valley zu profitieren?

International investiert niemand allein deshalb, weil ein Unternehmen das Label «Swiss National Startup Team» trägt. Das Unternehmen muss den Investor weiterhin selbst überzeugen. Die Auswahl setzt aber ein wichtiges Signal: Diese Unternehmen haben ein Auswahlverfahren mit grosser Konkurrenz durchlaufen und wurden von erfahrenen Investoren und Fachleuten ausgewählt.

Zu den über 600 Venture Leaders Alumni gehören international erfolgreiche Unternehmen wie GetYourGuide und Scandit. Insgesamt haben die Alumni mehr als 20’500 Arbeitsplätze geschaffen und über CHF 9,5 Milliarden Kapital aufgenommen. Welchen konkreten Beitrag hat Venture Leaders zu dieser Entwicklung geleistet, bitte anhand eines erfolgreichen Startups, und wie viele der Arbeitsplätze entstanden in der Schweiz?

Hier müssen wir bescheiden bleiben. Venture Leaders hat GetYourGuide oder Scandit nicht aufgebaut. Das haben die Gründer und ihre Teams getan. Unser Beitrag besteht darin, an bestimmten Punkten der Unternehmensentwicklung Fortschritte zu beschleunigen: durch den Kontakt zu einem Investor, ein besseres Verständnis des US-Marktes, eine stärkere Strategie für die Kapitalbeschaffung oder ein Gespräch mit einem anderen Unternehmer, der ein Problem bereits gelöst hat, vor dem man selbst gerade steht. Manchmal geht es einfach darum, die eigenen Ziele höher zu stecken.

Solche Impulse können viel bewirken. Zu unseren Alumni zählen Unternehmen, die von Apple, Intel, Qualcomm, ABB und anderen globalen Technologiekonzernen übernommen wurden, ebenso wie Unternehmen wie GetYourGuide und Scandit. Die von Alumni von Venture Leaders gegründeten Unternehmen haben mehr als 20’500 Arbeitsplätze geschaffen und über 9,5 Milliarden Franken Kapital aufgenommen.

Eine genaue Zahl der Arbeitsplätze in der Schweiz würde ich nur nennen, wenn ich sie belegen kann. Für mich zählt, dass diese Unternehmen hier stark verwurzelt bleiben, während sie sich zu internationalen Unternehmen entwickeln.

Ihr Netzwerk bringt vor allem ausländische Investoren an den Tisch. Was macht das Netzwerk für Investoren attraktiv und verschärfen Sie damit nicht die Abhängigkeit von ausländischem Kapital, die Sie selbst ja auch bedauern?

Ich sehe internationales Kapital nicht als Problem. Im Gegenteil. Wer ein globales Technologieunternehmen aufbauen will, sollte Zugang zu den besten Investoren der Welt haben.

Problematisch wird es, wenn Schweizer Unternehmen bei grösseren Finanzierungsrunden nur diese eine Möglichkeit haben. Ein internationaler Investor bringt weit mehr als Geld: Marktzugang, Kunden, Erfahrung beim Skalieren von Unternehmen, Zugang zu Talenten und Netzwerke für spätere Finanzierungsrunden. Das stärkt unsere Unternehmen.

«Ich sehe internationales Kapital nicht als Problem. Im Gegenteil. Wer ein globales Technologieunternehmen aufbauen will, sollte Zugang zu den besten Investoren der Welt haben.»

Ich wünsche mir, dass sich mehr Schweizer Kapital an der Seite internationaler Investoren beteiligt, insbesondere an Unternehmen, die strategisch bedeutsam oder für die technologische Souveränität der Schweiz relevant sind. So erhält man das Beste aus beiden Welten: internationale Expertise und Netzwerke, während ein grösserer Teil des wirtschaftlichen Erfolgs mit der Schweiz verbunden bleibt.

Etablierte Unternehmen wollen früh Zugang zu neuen Technologien, um sich Innovationen vor den Wettbewerbern zu sichern: Wie viele Pilotprojekte aus Venture Leaders sind zu bezahlten Aufträgen geworden und kaufen Schweizer Konzerne dann auch Lösungen, welche aus solchen Startup-Kooperationen entstanden, oder setzen sie dann doch wieder lieber auf etablierte Lösungen ausländischer Anbieter?

Wir erfassen nicht systematisch jeden kommerziellen Vertrag, der aus einem über Venture Leaders vermittelten Kontakt entsteht. Deshalb würde ich keine Zahl dazu erfinden, wie viele Pilotprojekte zu bezahlten Aufträgen werden.

Die Frage spricht aber ein reales Problem an. Die Schweiz ist ausserordentlich gut darin, Innovationen hervorzubringen. Wir können jedoch noch deutlich besser darin werden, die ersten Kunden dieser Innovationen zu sein.

Ein Startup braucht nicht in erster Linie einen weiteren Innovationsworkshop. Es braucht einen Kunden. Für ein Deep-Tech-Unternehmen kann ein glaubwürdiger Referenzkunde aus der Industrie wertvoller sein als eine weitere Auszeichnung oder ein weiteres Accelerator-Programm.

Ich wünsche mir, dass Schweizer Konzerne als frühe Anwender neuer Technologien mutiger werden. Das bedeutet nicht, die Anforderungen in der Beschaffung zu senken. Es bedeutet, Beschaffungsprozesse zu schaffen, die einem innovativen Schweizer Unternehmen einen realistischen Weg vom Pilotprojekt zum kommerziellen Einsatz eröffnen.

Huawei, Swisscom Ventures und VISCHER treten als Sponsoren der Venture Leaders Mobile-Roadshow auf: Welchen strategischen Mehrwert bekommen Sponsoren konkret, und wie können Unternehmen, die sich danach eventuell im Markt als Wettbewerber gegenüberstehen, Teil dieses Netzwerkes werden?

Partner profitieren auf mehreren Ebenen: Sie erhalten einen Überblick über ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio Schweizer Startups, direkten Zugang zu Gründerinnen und Gründern, Sichtbarkeit im Ökosystem und die Möglichkeit, langfristige Beziehungen aufzubauen.

Das Partnerschaftsangebot umfasst professionell organisiertes Startup Scouting, direkten Zugang zu den 20 besten Startups, einen Sitz in der Jury zur Auswahl des Swiss National Startup Team 2026 sowie einen Kick-off-Workshop mit dem Finalistenteam. Die Partner lernen die Technologien, Geschäftsmodelle und Menschen hinter den Unternehmen kennen. Ausserdem verbinden sie ihre Marke weltweit mit Venture Leaders und sind bei Veranstaltungen in der Schweiz und im Ausland sowie über die Kommunikationskanäle des Programms präsent.

«Ein Startup braucht nicht in erster Linie einen weiteren Innovationsworkshop. Es braucht einen Kunden.»

Darüber hinaus vernetzen sie sich mit Alumni, Investoren, Branchenexperten und Unternehmen. Partner können auch an der Roadshow teilnehmen und durch Gespräche und gemeinsame Erlebnisse während der Woche persönliche Beziehungen zu den Gründerinnen und Gründern aufbauen.

Die Partner bringen auch selbst Fachwissen, Kontakte und Ressourcen ein, die Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmern helfen, international den nächsten Schritt zu machen.

Venture Leaders ist vor allem ein Frühphasenformat, das Problem der Schweiz liegt in der Spätphase, dem Scale-up. Welche Rolle soll das Venture Leaders Programm dabei in Zukunft spielen, mit welchen messbaren Zielen?

Dass wir in der Frühphasenförderung gut sind, ist kein Grund, damit aufzuhören. Wir müssen sie kontinuierlich weiterführen und stärken. Zudem würde ich diese Trennung etwas hinterfragen. Wir wählen Unternehmen mit grossem Potenzial für Skalierung und Internationalisierung aus. Die Roadshow hilft ihnen, dieses Potenzial durch den Zugang zu Investoren, Kunden, Partnern und unternehmerischen Vorbildern zu nutzen.

Der nächste Schritt besteht darin, diese Verbindung weiter zu stärken. Es geht nicht einfach um mehr Reisen, sondern um einen besseren Zugang zu den Menschen und zur Expertise, die mit dem Wachstum eines Unternehmens entscheidend werden: internationale Wachstumsinvestoren, Grosskunden, erfahrene Scale-up-Unternehmer und schliesslich auch Fachwissen rund um die Börse.

«Wir wählen Unternehmen mit grossem Potenzial für Skalierung und Internationalisierung aus. Die Roadshow hilft ihnen, dieses Potenzial durch den Zugang zu Investoren, Kunden, Partnern und unternehmerischen Vorbildern zu nutzen.»

Der Erfolg sollte über einen längeren Zeitraum gemessen werden: Bauen diese Unternehmen internationale Aktivitäten auf, gewinnen sie bedeutende Kunden, sichern sie sich Wachstumskapital, schaffen sie Arbeitsplätze und entwickeln sie sich zu globalen Unternehmen mit starken Schweizer Wurzeln?

Dieses Potenzial sehen wir bereits bei unseren Alumni, darunter Unternehmen, die bedeutende Exits realisiert haben, und BioVersys, das den Schritt an die Börse SIX gemacht hat.

Silicon Valley, Boston, London, Barcelona, München: Wo bleiben Asien und die Golfregionen, welche zumindest Europa in vielen Bereichen eingeholt oder schon überholt haben?

Asien war bereits Bestandteil des Programms von Venture Leaders. Teams sind nach Peking, Shanghai, Shenzhen und Hongkong gereist. Die Frage ist berechtigt, denn die geografischen Schwerpunkte von Innovation, Märkten und Kapital verändern sich laufend. Eine Destination muss den jeweiligen Startups einen konkreten Nutzen bieten: relevante Investoren, potenzielle Kunden, Branchenexpertise und Geschäftsmöglichkeiten.

Wir erschliessen diese Standorte und entwickeln die Programme gemeinsam mit unseren Partnern. Ihre Unterstützung macht die Roadshows möglich. Ob wir in einem bestimmten Markt ein Programm aufbauen können, hängt davon ab, Partner zu finden, die diesen Anspruch teilen.

Ob wir Singapur, Shenzhen, Abu Dhabi, Dubai oder einen anderen Standort ins Auge fassen: Wir brauchen sowohl konkrete Chancen für die Startups als auch Partner, die uns bei der Umsetzung helfen.

Die Schweiz investiert pro Kopf mehr in Deep Tech als jedes andere europäische Land, hat aber nur rund zwei private Unicorns pro Million Einwohner; Estland sieben, Singapur und Israel mehr als die Schweiz. Wo liegt der Grund, was muss verändert und verbessert werden?

Die Schweiz ist hervorragend darin, Technologien zu entwickeln. Schwieriger ist es, aus diesen Technologien sehr grosse Unternehmen aufzubauen. Wir haben Hochschulen, Forschende, Talente und Frühphasenförderung auf Weltniveau. Sobald ein Unternehmen aber 50 Millionen Franken, 100 Millionen Franken oder mehr benötigt, um global zu skalieren, wird das Finanzierungsangebot deutlich dünner.

Kapital ist nur ein Teil davon. Grosse Unternehmen brauchen auch erfahrene Führungskräfte für die Skalierung, Kompetenzen im internationalen Vertrieb, attraktive Mitarbeiterbeteiligungen und Kunden, die bereit sind, bei jungen Technologieunternehmen einzukaufen.

Die Herausforderungen beim Skalieren sind bekannt. Initiativen wie Project Switzerland von Deep Tech Nation Switzerland wollen die Unterstützung in dieser Phase stärken. Gleichzeitig sollten wir unsere Erfolge feiern: Die führenden Unternehmen der Top100 erzielen beeindruckende Ergebnisse und zeigen, was Schweizer Startups erreichen können.

Neun von zehn grossen europäischen Deep-Tech-Übernahmen gehen an US-Käufer, Holdings werden nach Delaware verlegt. Was muss ein Gründer in der Schweiz vorfinden, damit er bleibt und welche Rolle kann Venture Leaders dabei spielen?

Wir sollten zwischen Unternehmenssitz und Märkten unterscheiden. Wenn ein Schweizer Startup in die USA expandiert und dort umfangreiche Aktivitäten aufbaut, ist das ein Erfolg und kein Misserfolg. Problematisch wird es, wenn die Verlagerung des rechtlichen und wirtschaftlichen Zentrums eines Unternehmens aus der Schweiz zur Voraussetzung für den Zugang zu Kapital wird.

Gründerinnen und Gründer werden wesentliche Aktivitäten hier behalten, wenn die Schweiz der beste Ort bleibt, um ihr Unternehmen aufzubauen. Dazu gehören der Zugang zu Talenten, eine wettbewerbsfähige Besteuerung, eine pragmatische Regulierung, attraktive Mitarbeiterbeteiligungen, Wachstumskapital und ein glaubwürdiger Weg zu einem Exit oder Börsengang.

Venture Leaders kann bei der Internationalisierung helfen. Wir ermöglichen Unternehmen den Zugang zu Boston, zum Silicon Valley oder zu London, ohne zu suggerieren, dass Internationalisierung bedeutet, kein Schweizer Unternehmen mehr zu sein. Genau das ist für mich das Ziel: globale Unternehmen mit starken Schweizer Wurzeln.

Abgesehen vom Kapital: Welche drei Hebel (wie zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligung, Förderprogramme für Talente, Börsenzugang) würden die Scale-up-Chancen am stärksten verbessern?

Erstens: Talente. Wir müssen die aussergewöhnlichen Talente, die bereits in der Schweiz sind, halten und internationalen Talenten einen raschen Zugang ermöglichen. Wie lange es dauert, eine Arbeitsbewilligung für Staatsangehörige von Nicht-EU-Staaten zu erhalten, ist für ein Startup enorm wichtig. Unternehmen müssen dann Mitarbeitende einstellen können, wenn sich die Gelegenheit bietet, und nicht erst nach einem langwierigen Verwaltungsverfahren.

«Wir müssen die aussergewöhnlichen Talente, die bereits in der Schweiz sind, halten und internationalen Talenten einen raschen Zugang ermöglichen.»

Zweitens: Marktzugang. Startups brauchen eine echte Chance, im Wettbewerb zu bestehen, Kunden zu gewinnen und zu wachsen, sowohl in der Schweiz als auch international. Herausragende Technologien zu entwickeln, reicht nicht aus, wenn ein junges Unternehmen keinen Zugang zum Markt erhält.

Drittens: günstigere steuerliche Rahmenbedingungen für Startup-Investoren und Mitarbeiterbeteiligungen. Wir sollten Investitionen in junge Unternehmen attraktiver machen und es Mitarbeitenden erleichtern, an dem Wert teilzuhaben, den sie mit aufbauen. Beides trägt dazu bei, das unternehmerische Ökosystem zu stärken.

Welche technologischen Entwicklungen sorgen bei Ihnen persönlich aktuell für den grössten WOW-Effekt?

Am meisten beeindrucken mich die Unternehmerinnen und Unternehmer: ihr Antrieb, ihre Leidenschaft und ihre Lernkurve. Zu sehen, wie sich herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Ingenieurinnen und Ingenieure zu unternehmerischen Führungspersönlichkeiten entwickeln, ist bemerkenswert.

Es gibt faszinierende Technologien in allen Bereichen, von Quantencomputing und KI bis hin zu medizinischen Fortschritten wie Genomeditierung und Neurostimulation, die Menschen mit einer Querschnittlähmung helfen kann, wieder zu gehen. Und es gibt noch viele mehr.

Aber für mich löst keine einzelne Technologie den grössten WOW-Effekt aus. Er entsteht, wenn ich sehe, wie sich die Unternehmerinnen und Unternehmer selbst weiterentwickeln, wie aus ausserordentlich komplexer Wissenschaft ein nutzbares Produkt wird und wie junge Schweizer Unternehmen die Überzeugung entwickeln, dass sie weltweit führend werden können.

Jordi Montserrat bei Linkedin

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