Michel Sägesser, Geschäftsführer und Co-Founder cheezy, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Herr Sägesser, ich muss vorausschicken, dass ich keinen Käse mag. Wirklich keinen. Führen Sie trotzdem ein Interview mit mir?

Michel Sägesser: Selbstverständlich 😊

Seit gut vier Jahren verkauft cheezy hunderte verschiedene Käsesorten online im Abonnement. Wie kam es zu dieser Geschäftsidee?

Wir hatten uns entschieden, cheezy zu gründen, da es ein solches Angebot mit monatlich wechselndem Sortiment noch nicht gab und wir sahen, dass das Bedürfnis, besten Schweizer Käse online zu kaufen, vorhanden ist. Hinter dem Angebot steht die mooh Genossenschaft – die Produzentenorganisation der Schweizer Milchproduzenten. Als marktorientierte Organisation setzt sich die mooh für ihre Mitglieder, knapp 4000 Schweizer Milchproduzenten, ein. Entsprechend sucht sie mit ihrem Tochterunternehmen swissmooh AG neue, wertschöpfungsstarke Absatzwege für Schweizer Milch und Milchprodukte. Vor diesem Hintergrund wurde cheezy.ch lanciert. Wer also Käseboxen online kaufen möchte, profitiert von einer absolut transparenten Lieferkette: Von der Kuh über den Reifekeller und der Zusammenstellung bis zum Versand – alles erfolgt aus erster Hand.

Die Zusammenstellung der Käsesorten wechselt monatlich. Nach welchen Kriterien stellen Sie das Angebot zusammen?

Die Kriterien sind so vielfältig wie unser Käse. Bei weit über 500 verschiedenen Käsesorten aus der Schweiz haben wir die Möglichkeit, hier selektiv die Besten auszuwählen. In unseren monatlichen internen Käsetastings prüfen wir die Käse auf Herz und Nieren. Geschmack, Saisonalität sowie Herkunft spielen eine grosse Rolle, aber auch, ob der Käse eine schöne Geschichte hat oder wir gute Kundenfeedbacks erhalten haben.

Michel Sägesser, Geschäftsführer und Co-Founder cheezy

Wie finden Sie denn Sorten wie zum Beispiel «Pink Queen Mild» aus dem Toggenburg, den meine Gattin, die im Gegensatz zu mir Käse liebt, sehr gerne mag?

Unsere Käseexpertin Maxine Haggenbucher steht täglich mit unseren Käselieferanten in Kontakt und erfährt so von neuen Käse-Trouvaillen, die in unser Sortiment passen würden. Oder wir begeben uns gleich als Team auf eine gemeinsame Käsereise durch die Schweiz und besuchen diverse Käsereien und lassen uns vor Ort ihren Käse präsentieren. Ebenso spielt die Community eine grosse Rolle, werden wir doch immer wieder auf neue Sorten von Kunden aufmerksam gemacht, welche wir dann prüfen und gegebenenfalls im Sortiment aufnehmen.

Können die Käsesorten in den Boxen ausgewählt werden oder stellt cheezy die Auswahl selbst zusammen?

Wir bieten beide Optionen an. Viele unserer Kunden schätzen die Vorauswahl, welche Maxine für Sie vornimmt, so dass jede Käsebox eine in sich stimmige Käseplatte ergibt. Daneben haben wir unsere Pick n’ Mix Box, hier kann sich der Kunde seine Box selber zusammenstellen oder aber eine bestehende Box auswählen und um 1-2 Käse aus der Käsetheke ergänzen.

Welche Sorten verkaufen sich am besten?

Hmm, das ist eine gar nicht so einfache Frage. Sehr beliebt ist der Gwitterchäs aus der Käserei in Bütschwil, St. Gallen ein aromatischer Halbhartkäse sowie der la Pedze, ein feiner Rotschmierweichkäse von Grand Pré in der Romandie.

Die Käsekonsumgewohnheiten in der Schweiz verändern sich. Frischkäseprodukte werden immer beliebter, während der Konsum von Halbhartkäse und Hartkäse abnimmt. Haben Sie auch Frischkäse im Angebot, der in der Schweiz ja eigentlich keine Tradition hat?

In unseren Boxen hat es jeweils drei Halbhartkäse sowie einen Weichkäse. Dies ist unser Standard, der sich gut etabliert hat. Frischkäse führen wir so nicht im Sortiment, da hier die Auswahl im Supermarkt schon sehr gut ist und wir hier keinen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden sehen. Dank Feedbacks unserer Community bieten wir aber seit einigen Monaten auch eine reine Weichkäsebox an, welche sich gut entwickelt.

Man kann ihre Käseboxen einzeln oder im Abonnement beziehen. Wie flexibel sind diese Abos hinsichtlich des Sortiments, den Lieferintervallen oder Boxen-Grösse?

Da unser Sortiment monatlich wechselt ist innerhalb desselben Abos auch eine sehr grosse Abwechslung garantiert. Ein Wechsel des Abos ist in den meisten Fällen einfach und unkompliziert möglich. Unsere Abos sind jederzeit kündbar und der Kunde wird frühzeitig für die Verlängerung informiert. Ein Unterbruch wegen Ferien ist jederzeit problemlos möglich. Der Standard-Lieferintervall ist alle 4 Wochen mit 600g (4 Käsestücke), aber auch hier sind wir sehr flexibel.

Der Versand von Lebensmittel ist herausfordernd, vor allem bei Frischprodukten wie Käse mit einer Kühlkette, die nicht unterbrochen werden darf. Wie lösen Sie diese Herausforderung?

Das Gesetz ist klar – und wir mussten uns hier viele Gedanken machen. Unsere heutige Kühllösung funktioniert sehr gut und die positiven Kundenfeedbacks zeigen, dass wir hier eine gute Lösung gefunden haben.

Seit 2023 macht cheezy die grosse Auswahl auch unseren deutschen Nachbarn schmackhaft. Mit dem gleichen Angebot?

Ja, da unsere Vielfalt auch in der Schweiz sehr gross ist, decken wir die Bedürfnisse des deutschen Marktes aktuell gut ab, jedoch lernen wir täglich neues dazu.

Die Grösse des Landes macht die Logistik herausfordernder. Wie läuft das Geschäft in Deutschland?

Die Logistik ist in der Tat eine Herausforderung, da wir in der Schweiz hinsichtlich Pünktlichkeit schon etwas verwöhnt sind. Wir testen gerade eine noch bessere Kühllösung für den deutschen Markt, um hier noch besser zu werden.

Unterscheiden sich die käsetechnischen Vorlieben von denen hierzulande?

Unsere deutschen Kunden mögen es etwas milder bei den Käsesorten als die Deutschschweizer und bewegen sich ähnlicher als unsere Freunde aus der Romandie. Das Interesse an Käsewissen ist in beiden Märkten sehr hoch und wir freuen uns, hier als cheezy einen kleinen Beitrag zu leisten, dass die Wertschätzung gegenüber handwerklich gemachten Schweizer Käsesorten entgegengebracht wird.

