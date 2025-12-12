Nilgün Aktan, CEO Naturkostbar AG, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Mit welchen Zielen haben Sie vor zwei Jahren Ihr Amt als CEO der Manufaktur Naturkostbar AG angetreten, die Delikatessen wie pflanzliche Schokolade, hochwertige Pflanzenöle oder edle Müesli herstellt. Was hat sich seither getan?

Nilgün Aktan: Als ich die Verantwortung bei Naturkostbar übernommen habe, stand für mich fest, dass das Fundament gestärkt und das Unternehmen neu ausgerichtet werden muss. Die Marke besitzt ein enormes Potenzial, das wir nun gezielt entfalten. In den letzten zwei Jahren haben wir die gesamten Strukturen erneuert, unser Team aufgebaut und klare Prozesse geschaffen. Wir haben unsere Produktlinien geschärft und investieren heute gezielt in Qualität, Innovation und Sichtbarkeit. Dadurch sind wir wieder stabil unterwegs und bereit für die nächsten Wachstumsschritte.

Was bedeutet handgemacht konkret im Alltag?

Handgemacht bedeutet bei uns, dass hinter jedem Produkt echte Arbeit, echtes Können und Menschen stehen, die wissen, was sie tun. Unser Team verarbeitet die Zutaten per Hand, mischt und formt alles selbst und arbeitet dabei mit viel Feingefühl für die Rohstoffe. Diese Nähe zum Produkt prägt unter anderem den Charakter unserer Schokoladen, Müesli und Nussmuse und macht die Qualität spürbar.

Wie wählen Sie die Zutaten aus und mit wem arbeitet Sie zusammen?

Wir arbeiten mit Produzentinnen und Produzenten, die unsere Werte teilen. Rein pflanzliche Rohstoffe in höchster Qualität stehen immer im Mittelpunkt. Wir verzichten konsequent auf Zusätze, Industriezucker und Palmöl und arbeiten vollständig biozertifiziert. Ein Teil unserer Zutaten stammt aus wild wachsenden Beständen, andere kommen aus Regionen mit traditionellen und naturbelassenen Anbaumethoden. Wir beziehen zum Beispiel wild gewachsenen Kakao aus Bolivien, Wildwuchs Baumnüsse aus dem Seeland in der Schweiz oder Bio-Mangos aus den Anden in Peru. Jede Zutat wird sorgfältig geprüft und muss vollständig überzeugen. Viele Partnerschaften pflegen wir langfristig, weil Vertrauen und echte Zusammenarbeit für uns zentral sind.

Nilgün Aktan, CEO Naturkostbar

Wie stellen Sie sicher, dass die Lieferkette wirklich fair und nachhaltig ist?

Für uns beginnt Fairness damit, die Menschen hinter unseren Rohstoffen zu kennen. Wir arbeiten mit langjährigen Partnerinnen und Partnern zusammen, halten den Austausch persönlich und schaffen klare Vereinbarungen, die für beide Seiten stimmen. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Beziehungen aufzubauen, die Bestand haben, verantwortungsvoll zu handeln und gemeinsam Lösungen zu finden, wenn Herausforderungen auftreten. So stellen wir sicher, dass unsere Rohstoffe unter Bedingungen entstehen, die fair sind und zu unserer Haltung passen.

Wie herausfordernd ist es, bestimmte Zutaten in der gewünschten Qualität und Quantität zu beschaffen?

In manchen Jahren ist die Beschaffung bestimmter Rohstoffe besonders anspruchsvoll. Dieses Jahr hatten wir vor allem bei Erdbeeren, Himbeeren und Kakao grosse Herausforderungen. Durch wetterbedingte Ernteausfälle standen deutlich weniger Früchte und Nüsse in der gewünschten Qualität zur Verfügung. Gleichzeitig kaufen grosse Unternehmen grosse Mengen frühzeitig auf, was es für kleinere Manufakturen wie uns noch schwieriger macht, ausreichend Ware zu sichern. Dazu kommt, dass wir fast alle Nüsse und Samen selbst ankeimen und damit einen aufwendigen Verarbeitungsschritt übernehmen. Wir planen daher sehr sorgfältig und entscheiden uns bewusst für kleinere Mengen, wenn die Qualität nicht überall verfügbar ist.

Wie besteht Naturkostbar als kleine Manufaktur in einem umkämpften Markt?

Es ist nicht einfach, sich als kleine Manufaktur in einem dichten und stark umkämpften Markt zu behaupten. Wir sind noch nicht da, wo wir langfristig hinwollen, und der Weg dorthin erfordert viel Ausdauer, Klarheit und konsequentes Arbeiten an der Qualität. Gleichzeitig erleben wir, dass unsere Arbeit Menschen begeistert. Wir haben treue Fans, darunter auch einen Schweizer Mountainbike-Profi und sein gesamtes Team sowie Outdoor- und Treckingexperten, mit denen wir echte Partnerschaften eingehen. Diese Unterstützung zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir setzen bewusst nicht auf Masse, sondern auf hochwertige Produkte und echtes Handwerk. Das schafft Vertrauen und zieht Menschen an, die genau diesen Unterschied suchen. Schritt für Schritt investieren wir in Markenaufbau, Vertrieb und Sichtbarkeit. Der Markt ist anspruchsvoll, aber wir sind überzeugt, dass wir mit der richtigen Haltung und einer klaren Strategie weiterwachsen und unsere Position stärken werden.

Wie viel Raum bleibt für das Experimentieren im Alltag der Manufaktur?

Experimentieren ist für uns wichtig, aber in den vergangenen zwei Jahren hatten wir dafür aufgrund der Sanierungsphase und vieler struktureller Aufgaben nur begrenzt Zeit. Trotzdem haben wir dieses Jahr einige neue Produkte entwickelt und erfolgreich ins Sortiment gebracht, zum Beispiel unsere angekeimte Buchweizenpasta, Crunchy Veggies oder unsere Jingle Bites jetzt zu Weihnachten. Ab 2026 möchten wir uns deutlich intensiver mit neuen Kreationen beschäftigen und wieder viel mehr Raum für Innovation, Geschmackstests und Produktideen schaffen.

Wie werden neue Kreationen getestet?

Neue Produkte durchlaufen mehrere Testphasen. Zuerst probieren wir sie intern und holen Feedback aus dem gesamten Team ein. Danach testen wir mit ausgewählten Kundinnen und Kunden oder Partnern. Nur wenn eine Kreation in allen Runden besteht und geschmacklich überzeugt, geht sie in die Produktion.

Und wie übersetzen Sie die handwerkliche Philosophie in Verpackungen und Design?

Nachhaltigkeit spielt für uns nicht nur im Produkt eine Rolle, sondern auch in der Art, wie wir es verpacken. Dieses Jahr haben wir mit unseren Schokoladen den ersten Schritt gemacht und auf Cradle to Cradle umgestellt. Die Materialien sind so entwickelt, dass sie vollständig in den Kreislauf zurückkehren können. Dabei arbeiten wir mit einem regionalen Partner zusammen, was uns kurze Wege und direkten Austausch ermöglicht. Auch die Folien bestehen aus Cellulose und sind vollständig kompostierbar. Uns ist wichtig, dass die Verpackung unsere Haltung widerspiegelt und trotzdem schlicht und hochwertig bleibt, damit der Inhalt im Mittelpunkt steht. Wir möchten diesen Weg weitergehen und Schritt für Schritt weitere Bereiche umstellen, soweit es technisch möglich ist. Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern ein Prozess, den wir mit Verantwortung und Überzeugung verfolgen.

Wie wichtig ist der Online-Vertrieb? Oder setzen Sie stärker auf den Direktverkauf?

Der Online-Vertrieb ist für uns entscheidend, weil unsere gesamte Kundschaft über unseren Shop einkauft. Damit dieser Bereich den Bedürfnissen unserer Kundschaft gerecht wird, stellen wir das System derzeit um und entwickeln es weiter. Wir möchten mehr Service, mehr Komfort und bessere Optionen bieten. Dazu gehören klarere Abläufe, übersichtliche Informationen und Funktionen, die den Einkauf einfacher machen. Unser Online-Shop ist nicht nur ein Verkaufskanal, sondern der direkte Zugang zu unseren Kunden, die unsere Produkte schätzen. Genau deshalb investieren wir gezielt in seine Weiterentwicklung.

Wohin soll sich die Manufaktur in den nächsten Jahren entwickeln?

Wir möchten die Manufaktur Schritt für Schritt weiterentwickeln und gleichzeitig unseren Charakter bewahren. Qualität, Handarbeit und Authentizität bleiben für uns die Grundlage. In den nächsten Jahren möchten wir unsere Produkte in der ganzen Schweiz noch sichtbarer machen und mehr Menschen erreichen, die natürliche und sorgfältig hergestellte Lebensmittel schätzen. Dazu gehört auch, unsere internen Abläufe weiter zu stärken und neue Produkte zu entwickeln, die zu uns passen. Für uns geht es darum, gesund zu wachsen, stabile Strukturen aufzubauen und Naturkostbar langfristig als verlässliche und moderne Manufaktur zu etablieren.

