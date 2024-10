Tim Seithe, CEO Aeon Life, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Herr Seithe, Aeon Life kann mit einem präzisen Ganzkörper Check-up mit MRI, kombiniert mit Blutanalyse, über 500 Gesundheitsrisiken frühzeitig erkennen. Welche Bereiche des Körpers werden durch das MRI abgedeckt? Gibt es spezifische Schwerpunkte?

Das Ganzkörper-MRI von Aeon deckt den Körper vom Kopf bis zu den Oberschenkeln ab und bietet eine umfassende Untersuchung aller wichtigen Organe und Gewebe. Dies ermöglicht die Früherkennung von vielen verschiedenen Erkrankungen, darunter Krebserkrankungen, Aneurysmen, metabolische sowie neurologische Erkrankungen und viele weitere.

Welche Art von MRI verwenden Sie?

Aeon nutzt modernste MRI-Geräte. Sowie jedes MRI funktioniert auch unseres ohne Strahlenbelastung. Besonders bei uns ist, dass wir kein Kontrastmittel benutzen. Die Geräte haben einen grossen Röhrendurchmesser, was den Komfort für die Kunden erhöht und klaustrophobische Empfindungen minimiert.

Wie werden die Ergebnisse des MRI mit den Ergebnissen der Blutanalyse kombiniert?

Die Ergebnisse des MRI-Scans und der Blutanalyse werden integriert und zusammen von unseren Ärzten analysiert, um ein umfassendes Gesundheitsprofil zu erstellen. Diese Kombination ermöglicht eine präzise Früherkennung von Erkrankungen und verbessert die Genauigkeit, da die Daten aus verschiedenen Quellen miteinander abgeglichen werden können, was das Risiko falsch-positiver Ergebnisse reduziert.

Wie viel KI steckt denn im ganzen Prozess drin?

KI ermöglicht eine Beschleunigung von MRI-Scans um bis zu 73 Prozent, was nicht nur die Kosten senkt, sondern auch den Zugang für immer mehr Menschen verbessert. Ausserdem nutzen wir KI, um Läsionen wie Aneurysmen automatisch zu erkennen, was zu einer präziseren Diagnose führt. Durch die Quantifizierung von Bilddaten und die Generierung von Biomarkern optimieren wir die medizinische Diagnostik und Verlaufskontrolle, zum Beispiel bei der Analyse von Hirnvolumen. Mit unserer multimodalen KI kombinieren wir MRI- und Blutdaten, um noch präzisere Diagnosen zu stellen.

Welche Arten von Gesundheitsrisiken können durch die Kombination dieser Tests frühzeitig erkannt werden?

Durch die Kombination von MRI und Blutanalyse können über sehr viele Erkrankungen frühzeitig erkannt werden. Dazu gehören verschiedene Krebsarten, neurologische Erkrankungen wie Alzheimer und Multiple Sklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen wie Diabetes, Entzündungen, Infektionen und viele weitere chronische Krankheiten. Die Tests bieten einen umfassenden Überblick über den Gesundheitszustand des gesamten Körpers.

Und was passiert, wenn Auffälligkeiten festgestellt werden?

Wenn Auffälligkeiten oder potenzielle Gesundheitsrisiken entdeckt werden, verweisen wir den Kunden zu erfahrenen Spezialisten aus unserem Netzwerk. Diese Fachärzte nehmen weiterführende Diagnosen oder notwendige Behandlungen vor. Aeon begleitet die Kunden dabei durch den gesamten Prozess und ist bei Fragen immer da.

Wie individuell passen Sie den Check-up an die Bedürfnisse und das Risikoprofil der Kundinnen und Kunden an? Zum Beispiel bezüglich Alter, familiärer Vorgeschichte oder Lebensstil?

Unser Check-up ist überwiegend standardisiert und zielt darauf ab, für jede Person ein genaues Risikoprofil zu erstellen, da viele Menschen ihre individuellen Risikofaktoren gar nicht genau kennen. Mit unserer umfassenden Analyse finden wir diese Faktoren heraus und passen den Check-up entsprechend an. In einem kostenfreien Beratungsgespräch bieten wir zudem die Möglichkeit, sich ausführlich zu den eigenen Risiken und Vorsorgemöglichkeiten beraten zu lassen, um den Gesundheitszustand bestmöglich einzuschätzen.

Wer führt den Check-up durch und wer wertet die Resultate aus?

Der Check-up wird in Boutique-Partnerkliniken in der Schweiz durchgeführt. Die Auswertung erfolgt durch erfahrene Schweizer Radiologen. KI unterstützt eine genaue und zuverlässige Analyse der Ergebnisse.

Der Datenschutz ist gerade in der Medizin ein «heisses Eisen». Wie werden die persönlichen Gesundheitsdaten und Untersuchungsergebnisse gespeichert und geschützt?

Datenschutz hat bei Aeon höchste Priorität. Alle Gesundheitsdaten werden nach den strengsten schweizerischen Datenschutzrichtlinien verarbeitet und gespeichert. Die Daten werden verschlüsselt und sicher in der Cloud aufbewahrt. Nur autorisierte medizinische Fachkräfte haben Zugriff auf die Informationen, um sicherzustellen, dass die Privatsphäre der Kunden stets gewahrt bleibt.

Wie lange dauert der gesamte Prozess, von der Untersuchung bis zur Auswertung der Ergebnisse?

Das Ganzkörper-MRI dauert 50 Minuten, die Blutabnahme circa 10 Minuten. Somit dauert der gesamte Check-up 60 Minuten. Die Ergebnisse werden innerhalb von drei Arbeitstagen in der Aeon-App zur Verfügung gestellt.

Was kostet der Ganzkörper-Check-up? Können Teile davon bei der Krankenkasse geltend gemacht werden?

Der Ganzkörper MRI + Blut Check-up kostet 2490 Franken, während der MRI-Scan ohne Wirbelsäule + Blut 1990 Franken kostet. Wir stehen aktuell in Gesprächen mit Versicherungen und arbeiten an einem Pilotprojekt, das Anfang Januar starten wird. Einige Versicherungen übernehmen die Kosten für Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen einer Zusatzversicherung. Es gibt Versicherungen, die bis zu 75 % der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen übernehmen. Die genaue Höhe der Kostenübernahme hängt von der Versicherung ab, und wir können keine Garantie für die Erstattung geben. Daher erkundigt man sich am besten bei der jeweiligen Versicherung, ob sie den Aeon-Check-up übernehmen würde.

